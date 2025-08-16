La Capital | Turismo | turismo

Turismo receptivo: alertan por los peores 18 meses desde que se tiene registro

La industria acumula una caida pronunciada e incluso, durante las vacaciones de invierno, la baja fue de un 11,2% en comparación con el 2024.

16 de agosto 2025 · 08:40hs
En plena temporada alta

En plena temporada alta, el turismo receptivo se encuentra entre un 30% y un 40% a la baja.

Después de unas vacaciones de invierno cuyo impacto económico fue un 11,2% menor a las de 2024, desde el sector turístico advirtieron que las cifras son “catastróficas” y que la industria acumula “los peores 18 meses desde que se tiene registro”, tanto en el caso del turismo interno como del receptivo.

“Las cifras son catastróficas. Son 18 meses consecutivos de caída en las dos columnas vertebrales que tiene la industria”, afirmó el ex director nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes, Sergio Castro.

“Estamos hablando de una industria que genera más de un millón de puestos de trabajo. Si en plena temporada alta tiene, según el mejor número, 60% o 70% de ocupación, eso son 300.000 puestos de trabajo que se van a la basura. Sin turismo interno no hay posibilidad de desarrollo”, remarcó.

Las salidas de argentinos duplican a los ingresos de extranjeros

En cuanto al turismo receptivo, señaló que “cada dos argentinos que se van al exterior, menos de una persona ingresa al país”, lo que “hizo un tremendo agujero en la balanza comercial argentina: 11.000 millones de dólares en 18 meses”. “La otra bomba que le ponen al sector turístico y a cualquier actividad que piensa en valor agregado es el aumento de costos”, profundizó Castro con enfoque crítico.

“El turismo interno se rompe porque tuvimos desde diciembre de 2023 hasta hoy un promedio de aumento de costos del 600%. No hay manera de que el mercado interno los pueda pagar e internacionalmente, con el tipo de cambio, quedamos desfasados”, lamentó.

“Yo no voy a defender a aquel que abusa de los precios o no tiene una relación costo-servicio adecuada. Pero, así como a vos te aumentaron los costos en tu casa, a una industria le aumentaron lo mismo o más. Esto hace que vos tengas menos plata y todo te resulte mucho más caro”, concluyó en su análisis del panorama nacional.

Una de cada 100 personas en la Argentina tiene celiaquía, una enfermedad autoinmune que se produce cuando el consumo de gluten desata síntomas como dolor abdominal, inflamación, diarrea, gases y pérdida de peso. 

Celiaquía: la Expo Libre de Gluten llega a Rosario para concientizar

Un falso teléferico creado por Inteligencia Artificial engañó a varios turistas en una ciudad de Malasia

Estafa turística: un video hecho por IA atrajo visitantes a un destino inexistente

Rosario tuvo en 2024 un total de 206 eventos que fueron atractivos para el turismo.

Rosario se consolida entre las principales ciudades del país en turismo de reuniones

También conocido como Laguna Mar Chiquita, es un gran lago salado en el noreste de Córdoba.

Mar de Ansenuza: el tesoro natural de Córdoba para una escapada diferente

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), destacó la jornada donde productores y ambientalistas debatirán la transición justa
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
