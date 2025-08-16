Mar de Ansenuza: el tesoro natural de Córdoba para una escapada diferente

Un rincón escondido que sorprende con su biodiversidad, actividades al aire libre y la posibilidad de conectar con la cultura local en un ambiente de calma.

También conocido como Laguna Mar Chiquita, es un gran lago salado en el noreste de Córdoba.

Cuando se piensa en Córdoba, suelen venir a la mente las sierras y la capital provincial. Pero en el centro-norte cordobés se encuentra un destino poco conocido que es un verdadero tesoro para quienes aman la naturaleza y la tranquilidad : el Mar de Ansenuza, también conocido como Laguna Mar Chiquita. Se trata de una de las lagunas saladas más grandes de Sudamérica y un paraíso para quienes buscan desconectar y conectarse con paisajes poco explorados.

Mar de Ansenuza no es sólo una laguna, sino un ecosistema de gran valor ambiental que alberga especies únicas y migratorias, como los flamencos rosados y los cisnes de cuello negro. En 2018, la zona circundante fue declarada Parque Nacional Ansenuza para proteger su biodiversidad y conservar sus impresionantes paisajes, que se extienden por los departamentos de San Justo, Río Seco y Río Primero .

El lugar es ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza: la observación de aves es uno de los principales atractivos, con cientos de especies que encuentran en esta laguna un refugio fundamental . También es un punto privilegiado para fotógrafos y amantes de los atardeceres infinitos sobre el agua salada.

Para quienes prefieran más movimiento, hay opciones de caminatas y paseos en bicicleta por senderos que atraviesan bosques nativos y pastizales. En las cercanías, los pequeños pueblos rurales conservan tradiciones y ofrecen gastronomía con productos regionales, invitando a una experiencia auténtica y pausada.

Cómo llegar desde Rosario

Para quienes se encuentren en Rosario o sus alrededores, llegar a Mar de Ansenuza es una excelente alternativa para una escapada de fin de semana o un viaje corto.

En auto: el viaje dura aproximadamente 5 horas y media (unos 460 kilómetros de distancia). Se puede tomar la autopista Rosario-Córdoba, para luego continuar por la Ruta Nacional 19 hasta llegar a localidades cercanas como Miramar o Balnearia, que son puntos de acceso habituales para el parque y la laguna. Desde allí, hay caminos provinciales que conducen directamente al Parque Nacional Ansenuza.

En colectivo: no existe transporte público directo hasta la laguna, pero es posible viajar en colectivo desde Rosario a Córdoba o San Francisco, y desde esas ciudades tomar micros regionales hacia localidades cercanas como Miramar. Desde esos puntos, se recomienda contratar un traslado privado o excursiones turísticas para llegar a la laguna y recorrer la zona.

Datos útiles

Mejor época para ir: de septiembre a abril para aprovechar el buen clima y la presencia de aves migratorias.

Qué llevar: ropa cómoda, protector solar, repelente de insectos y cámara fotográfica.

Alojamiento: hay estancias rurales, campings y hosterías, ideales para una experiencia en contacto con la naturaleza.

Servicios: la infraestructura turística es básica; no se deben esperar grandes complejos, pero sí tranquilidad y contacto genuino con el entorno.

Respeto ambiental: al tratarse de un área protegida, es importante respetar las indicaciones del parque y no alterar el hábitat natural.