Vacaciones a bordo: destinos con estilo y sin horarios

Los barcos Explora I y Explora II, de MSC Cruceros, apuestan por una experiencia de lujo contemporáneo en altamar.

MSC Cruceros ofrece una variedad de propuestas para cruceros, incluyendo itinerarios a diferentes destinos como el Mediterráneo y el Caribe.

MSC Cruceros refuerza su apuesta por el segmento de alta gama y presenta para la temporada 2025-2026 dos propuestas que redefinen la experiencia a bordo. Se trata del Explora I y Explora II, buques de diseño europeo que combinan exclusividad, amplitud, servicio personalizado y escalas prolongadas en un viaje pensado para crear recuerdos únicos y descubrir el Caribe sin prisas.

Durante los meses del verano 2025-2026, tanto el Explora I como el Explora II tendrán como escenario principal las cálidas aguas caribeñas, con una travesía que combina playas de postal, cultura antillana y navegación a paso suave.

Diseñados para un público exigente que prioriza el bienestar, la calma y la personalización, los barcos proponen una forma de viajar centrada en el disfrute genuino : sin horarios, con escalas largas, propuestas gourmet a bordo, experiencias exclusivas en tierra y un nivel de servicio que pone al pasajero en el centro.

Con 248 metros de eslora y una capacidad para 900 pasajeros, los barcos ofrecen una sensación de amplitud poco común en el sector. El ratio de tripulación por huésped (1,25 a 1) garantiza una atención altamente personalizada , y cada espacio a bordo luce concebido para conjugar comodidad, privacidad y sofisticación.

El concepto central es el de “home at sea”, una idea que se plasma en las 461 suites con vista al mar, todas con terraza privada. La suite más grande, la Owner Residence, ofrece 280 m² y cuenta con jacuzzi al aire libre, sala de estar, comedor y terraza panorámica. En total, hay cuatro categorías de suites, con superficies que parten desde los 35 m² y llegan hasta suites de 149 m² en versiones Ocean Residence.

Para grupos familiares o viajeros multigeneracionales, hay disponibles 78 suites comunicadas que permiten compartir la experiencia sin resignar independencia ni confort.

Espacios que invitan a quedarse

El diseño de interiores tiene una fuerte impronta europea contemporánea, con materiales nobles, líneas sobrias y un cuidado obsesivo por los detalles. Las zonas comunes al aire libre suman más de 6.200 m², incluyendo tres piscinas exteriores y una techada con techo retráctil, 64 camas balinesas y varios restaurantes junto a la piscina. En la cubierta 12, Helios Pool & Bar ofrece un espacio exclusivo solo para adultos.

Los más chicos también tienen su lugar: el Nautilus Club está pensado para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con juegos, actividades y supervisión permanente de personal capacitado.

Además, la propuesta de bienestar a bordo destaca por su amplitud. El Ocean Wellness es un santuario de casi 1.000 m² dedicado al cuidado físico y mental, con spa, zona fitness, tratamientos corporales y propuestas como yoga, mindfulness o rituales de renovación, todo con vista al mar.

Gastronomía y experiencias sin reloj

Una de las premisas distintivas de Explora Journeys es la libertad de tiempo: no hay horarios estrictos y cada huésped puede disfrutar de las experiencias a su propio ritmo. Esto también se aplica a la gastronomía, con once propuestas culinarias entre restaurantes, bares y salones. Entre ellas, se destaca el Chef’s Kitchen, una experiencia inmersiva que explora sabores locales y técnicas de alta cocina, y un servicio de habitación que funciona las 24 horas.

El entretenimiento también sigue esa línea: desde talleres creativos y degustaciones hasta conciertos íntimos y charlas con expertos, todo puede disfrutarse sin agendas apretadas. Incluso las visitas en tierra están pensadas con la misma filosofía: hay opciones en grupos reducidos, con guías especializados, o experiencias a medida con vehículo y chofer privado. Las escalas prolongadas permiten, por ejemplo, cenar en el MoMa de Nueva York o pasar una tarde completa en los manglares de Trinidad.

Detalles que marcan la diferencia

Además del confort general, la experiencia Explora se refleja en detalles que sorprenden: mayordomo 24/7 en suites premium, ropa de cama de lujo, telescopios privados para observar las estrellas, suelos radiantes de mármol, prismáticos personales y hasta una tienda Rolex a bordo, que convive con boutiques de Cartier, Piaget y una zona de arte y objetos de edición limitada.

MSC apuesta fuerte con su nueva división de lujo, que prevé una flota de seis barcos hasta 2028, con una inversión de 3.500 millones de euros. Explora I, que ya navegó por el norte de Europa, América del Norte y el Atlántico, se posiciona como el puente perfecto entre la navegación de alta gama y el viaje de exploración personal.

La navegación ya no es solo una forma de llegar a destino. Con Explora I y II, MSC inaugura una forma de viajar pensada para conectar con uno mismo y con el mundo. El Caribe, una vez más, es el escenario perfecto.

Explora Journeys en cinco claves

Sin horarios, sin estrés

La vida a bordo se adapta al ritmo de cada viajero. No hay turnos ni rutinas preestablecidas: los huéspedes eligen cuándo y cómo vivir cada momento, ya sea en los espacios comunes o en tierra.

Todo con vista al mar

Todas las suites cuentan con terraza privada frente al mar. Desde los 35 m² de las más pequeñas hasta los 280 m² de la Owner Residenc, que incluye hidromasaje exterior, mayordomo 24/7 y comedor privado, el mar es siempre protagonista.

Escalas prolongadas, inmersión real

Las estadías en puerto duran más que en un crucero tradicional. Hay visitas guiadas, recorridos personalizados y mucho tiempo libre para explorar a gusto.

Servicio de lujo sin ostentación

El ratio de 1,25 tripulantes por huésped asegura atención permanente, con el foco puesto en la comodidad, la discreción y sin tiempos de espera.

Accesibilidad desde Sudamérica

Los embarques en Miami y la conexión aérea directa desde ciudades como Rosario, Buenos Aires, San Pablo o Santiago de Chile hacen que la propuesta caribeña sea cada vez más cercana para los viajeros de la región.

Itinerarios caribeños: sin prisas y con todo por descubrir

Los nuevos itinerarios de Explora I y Explora II están diseñados para quienes prefieren viajar lento, con tiempo para explorar cada destino sin horarios estrictos. Durante la temporada octubre 2025 a abril 2026, ambos barcos recorrerán lo mejor del Caribe, combinando paisajes naturales impactantes, cultura local y experiencias exclusivas en tierra.

Explora I

Desde Miami, el Explora I realizará circuitos de entre 7 y 15 noches que incluyen escalas prolongadas en puertos como Charlotte Amalie (Islas Vírgenes), Saint-Pierre (Martinica), Castries (Santa Lucía), Kingstown (San Vicente y las Granadinas) y Bridgetown (Barbados). Además, se suman paradas menos convencionales como Bequia, Little Bay (Montserrat) y Port of Spain (Trinidad y Tobago).

Explora II

El Explora II navegará por el Caribe Oriental, con salidas desde Miami y Bridgetown, y un enfoque en destinos menos frecuentados por los cruceros tradicionales. Entre ellos se destacan Roseau (Dominica), Pointe-à-Pitre (Guadalupe) y Marigot (San Martín), siempre con la posibilidad de vivir experiencias en tierra diseñadas a medida. A diferencia de los cruceros convencionales, muchas escalas duran más de un día, lo que permite conocer los destinos en profundidad, ya sea con excursiones personalizadas, acceso VIP a museos o cenas privadas en lugares emblemáticos.

De esta manera, el Caribe ya no solo se presenta como una postal fugaz, sino como una experiencia inmersiva.