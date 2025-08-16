Nigro Notaro Viajes: experiencias que conectan destinos y personas

Con 20 años de trayectoria en Rosario, la agencia destaca por su atención personalizada para que cada viaje se convierta en un recuerdo inolvidable.

La agencia está asociada a la ARAV y AAAVYT que son las entidades más importantes y representativas del rubro.

Con dos décadas dedicadas a la industria y más de 30 años de experiencia acumulada, Nigro Notaro Viajes logró posicionarse como un aliado fiel para quienes buscan no solo recorrer destinos, sino vivir experiencias auténticas. Su enfoque cercano y profesional pone énfasis en el detalle, la honestidad y el acompañamiento constante, antes, durante y después de cada viaje . Esta combinación de pasión y conocimiento hace que cada proyecto sea único, pensado para ajustarse a las expectativas y sueños de cada viajero.

Contamos con 20 años desde la apertura de nuestras oficinas y más de 30 años de experiencia en el sector, lo que nos ha permitido crecer y adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

—¿Cómo arrancaron con la empresa?

La agencia nació del impulso y la visión de dos jóvenes emprendedores con ganas de ofrecer un servicio que realmente respondiera a las demandas del mercado, con dedicación y compromiso.

—¿Dónde están ubicados?

Estamos en el corazón de Rosario, en Calle Córdoba 1764, Piso 4, Oficina 2, un punto estratégico para atender a nuestros clientes con cercanía y profesionalismo.

—¿Qué los distingue de la competencia?

Lo que nos diferencia es la atención personalizada y el vínculo que creamos con cada viajero. Nos esforzamos para que cada generación dentro de una familia confíe en nosotros una y otra vez. Adaptamos cada viaje a las necesidades particulares, con un conocimiento profundo de los destinos y una transparencia total. Creemos que un viaje empieza desde el sueño, la planificación, la vivencia y el recuerdo, y por eso acompañamos a nuestros pasajeros incluso cuando están en el extranjero, ofreciendo atención 24/7, incluyendo contactos directos con los propietarios. Para nosotros, la “magia” no es casualidad, sino la forma en que trabajamos cada detalle.

—¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los destinos más solicitados suelen ser el Caribe, Europa y lugares exóticos que ofrecen experiencias únicas.

—¿Cuál es el destino preferido por sus clientes en la actualidad?

Actualmente, Turquía y Maldivas lideran las preferencias por su combinación de cultura y belleza natural.

—¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge entre sus clientes?

Japón y Escandinavia están ganando popularidad, con itinerarios diseñados a medida para quienes buscan propuestas innovadoras y diferentes.

—Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Tenemos tantas opciones para ofrecer que invitamos a nuestros clientes a tomar un café con nosotros y descubrir cómo poner el mundo a sus pies.

—Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

En un mercado competitivo y a veces poco profesional, las cosas simples son las que hacen la diferencia. La honestidad y la comunicación clara son la base de un buen servicio. Quien busca solo precios regresa por el servicio; quien se va por el servicio no vuelve por el precio. Es fundamental también saber identificar a quienes no serán clientes para enfocar bien los esfuerzos.

—¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos motiva dejar una huella positiva en cada viajero, para que siempre nos recuerden y compartan sus mejores momentos con nosotros.

—¿Algo que quiera agregar?

Recomendamos siempre elegir una agencia registrada que garantice seguridad. El dinero puede perderse o recuperarse, pero los sueños que se arruinan no vuelven jamás.