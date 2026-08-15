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Vacaciones 2027: el momento ideal para reservar y conseguir mejores precios

Para quienes ya saben fecha y destino, los meses previos a la temporada alta pueden ser decisivos. Qué conviene reservar primero y con cuánta anticipación hacerlo

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

15 de agosto 2026 · 07:00hs
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Aconsejan investigar opciones entre agosto y octubre para conseguir mejores precios y disponibilidad.

Aconsejan investigar opciones entre agosto y octubre para conseguir mejores precios y disponibilidad.

A pesar de que todavía quedan varios meses para la temporada estival, para quienes ya están pensando en las vacaciones de 2027 el momento de empezar a buscar es ahora. Entre agosto y octubre suele abrirse una ventana especialmente interesante para comparar precios, encontrar promociones y elegir entre una mayor cantidad de opciones.

Después de las vacaciones de invierno, hoteles, complejos turísticos, agencias y propietarios de alquileres temporarios comienzan a poner en marcha la temporada de verano. Es entonces cuando aparecen algunas propuestas de compra anticipada y, sobre todo, todavía existe disponibilidad en los alojamientos más buscados.

La anticipación también permite organizar el presupuesto con mayor tranquilidad. Quienes tienen definidas las fechas pueden aprovechar promociones, planes de financiación o descuentos por pago anticipado y evitar, en muchos casos, los valores que aparecen cuando la demanda comienza a concentrarse en diciembre.

Los tiempos de la búsqueda

El tiempo de anticipación depende, entre otros factores, del destino elegido. Para las vacaciones dentro del país, una referencia razonable es comenzar la búsqueda entre tres y cuatro meses antes del viaje. En otras palabras, agosto, septiembre y octubre son meses adecuados para mirar opciones para enero y febrero.

En los destinos internacionales conviene ampliar el margen. Una anticipación de cuatro a seis meses puede facilitar la búsqueda de vuelos, especialmente cuando se buscan determinadas fechas, conexiones o servicios directos. También permite comparar con más calma las distintas alternativas antes de que las tarifas comiencen a subir por el aumento de la demanda.

En la Costa Atlántica, por ejemplo, destinos como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Cariló, San Bernardo y otras localidades del Partido de la Costa ya empiezan a recibir reservas para la temporada. En estos casos, anticiparse no solo puede ayudar a conseguir un mejor precio: también amplía las posibilidades de elegir ubicación y tipo de alojamiento.

Disponibilidad y reservas

No todos los servicios tienen el mismo nivel de disponibilidad. Por eso, una vez definido el destino y las fechas, resulta conveniente asegurar primero aquello que puede resultar más difícil de conseguir.

El alojamiento suele encabezar la lista, especialmente si se busca una propiedad determinada, una ubicación cercana al mar o un establecimiento con servicios específicos. Luego aparecen los pasajes de avión o de larga distancia y, para quienes eligen la Costa Atlántica, las carpas o espacios en balnearios.

También es conveniente prestar atención a las excursiones y actividades con cupos limitados. Resolver estos servicios con anticipación permite armar el viaje sin depender de la disponibilidad de último momento.

Algunas claves para gastar menos

La anticipación, de todos modos, no garantiza por sí sola el mejor precio. Comparar antes de reservar sigue siendo fundamental. Se recomienda revisar las tarifas ofrecidas por distintas plataformas y prestadores y, al mismo tiempo, consultar las promociones bancarias y las posibilidades de financiación vigentes.

Si existe flexibilidad para elegir las fechas, viajar en períodos de menor demanda también puede reducir el costo final. Y antes de confirmar cualquier operación es importante revisar las condiciones de cancelación, cambios y reintegros.

La ventaja de empezar a organizar las vacaciones en agosto no está solamente en pagar menos. También consiste en tener más alternativas para elegir. A medida que se acerca el verano, la demanda crece, algunas opciones desaparecen y la posibilidad de decidir con calma se reduce. Por eso, empezar a buscar con anticipación puede ser una buena forma de cuidar el presupuesto.

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