Cuatro destinos para una escapada de descanso en las termas
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Cuatro destinos para una escapada de descanso en las termas

La Capital | Turismo | Termas

Piscinas de distintas temperaturas, propuestas de spa y entornos naturales forman parte de estas opciones para disfrutar de una escapada

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

29 de agosto 2026 · 07:00hs

Con el invierno transitando sus últimos días, las escapadas termales aparecen como una alternativa que entrelaza descanso, naturaleza y bienestar. Piscinas de distintas temperaturas, propuestas de spa y entornos naturales permiten organizar una salida de uno o varios días, tanto en pareja como en familia.

Argentina cuenta con diferentes complejos termales distribuidos en sus principales regiones turísticas. Algunas propuestas están rodeadas de montañas y paisajes serranos; otras permiten disfrutar de una escapada sin alejarse demasiado de los grandes centros urbanos.

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Termas de Cacheuta, Mendoza

A unos 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Provincial 82, las Termas de Cacheuta se encuentran rodeadas por la Cordillera de los Andes y el río Mendoza.

El complejo cuenta con piscinas de diferentes temperaturas, circuitos de hidroterapia, spa y espacios destinados al descanso. La propuesta permite combinar las aguas termales con el paisaje de montaña y una jornada dedicada al bienestar.

Termas de Cacheuta, un oasis de relax y naturaleza en el corazón de Mendoza.

Termas de Cacheuta, un oasis de relax y naturaleza en el corazón de Mendoza.

La visita también puede sumarse a otros recorridos por Mendoza, desde bodegas hasta excursiones por la cordillera y actividades de turismo aventura.

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero

Termas de Río Hondo es uno de los principales destinos termales de la Argentina y cuenta con una amplia infraestructura turística. Sus aguas, que emergen naturalmente a temperaturas elevadas, son aprovechadas tanto para actividades recreativas como para propuestas vinculadas al bienestar.

La ciudad ofrece piscinas cubiertas y al aire libre, hoteles con servicios termales y diferentes opciones de spa y tratamientos.

Termas de Río Hondo, un destino termal emblemático que combina descanso, bienestar y naturaleza en Santiago del Estero.

Termas de Río Hondo, un destino termal emblemático que combina descanso, bienestar y naturaleza en Santiago del Estero.

La estadía puede completarse con una visita al Museo del Automóvil, un recorrido por la Costanera del río Dulce, el Autódromo Internacional o alguna de las propuestas gastronómicas locales.

Parque Termal Arca de Noé, Córdoba

En las cercanías de Santa Rosa de Calamuchita, el Parque Termal Arca de Noé combina aguas termales, paisaje serrano y entretenimiento.

El complejo dispone de piscinas climatizadas con distintas temperaturas y un spa de montaña. Además, forma parte de un predio con diferentes propuestas recreativas, una característica que permite combinar el descanso con actividades para toda la familia.

Parque Termal Arca de Noé, un espacio de descanso y bienestar rodeado de naturaleza en Córdoba.

Parque Termal Arca de Noé, un espacio de descanso y bienestar rodeado de naturaleza en Córdoba.

El entorno del Valle de Calamuchita suma alternativas para completar la escapada con paseos y recorridos por las sierras.

Termas del Salado, Buenos Aires

En General Belgrano, las Termas del Salado ofrecen una opción cercana para quienes buscan una salida de descanso dentro de la provincia de Buenos Aires.

Piscinas termales cubiertas y descubiertas, sectores de descanso y espacios para diferentes edades figuran entre sus atractivos. Sus aguas de origen mineral mantienen temperaturas agradables durante todo el año y la propuesta puede disfrutarse más allá del invierno.

Termas del Salado, un destino de relax y bienestar que invita a disfrutar de las aguas termales en Buenos Aires.

Termas del Salado, un destino de relax y bienestar que invita a disfrutar de las aguas termales en Buenos Aires.

La escapada también invita a recorrer General Belgrano, acercarse al río Salado o sumar actividades al aire libre.

Con propuestas propias en cada destino, las termas permiten combinar una pausa de descanso con el descubrimiento de paisajes y atractivos de distintas regiones. Una alternativa para aprovechar los últimos días del invierno y seguir disfrutando cuando llegue la primavera.

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