El camino de Taylor Swift comenzó con su disco homónimo, que fue realizado mientras ella estaba en la secundaria, por lo que cuenta las historias de una adolescente y las situaciones que atraviesa en sus primeros noviazgos. Este álbum fue publicado cuando ella tenía apenas 16 años.

Su carrera siguió en crecimiento, con discos que la llevaron a la cima de la industria musical y a ser hoy en día la artista del momento. En ellos, Taylor Swift cuenta numerosas historias sobre sus ex novios desde joven hasta la actualidad, con amores y desamores que pasaron al papel y fueron el comienzo de grandes canciones con una narración poética que la diferenció del resto.

Parejas Taylor Swift.png

Brandon Borello, el novio de la secundaria

Cuando Taylor Swift aún no era la estrella mundial pop que es en la actualidad, atravesó una de sus primeras relaciones amorosas y le dedicó canciones a Brandon Bordello, su joven novio de la secundaria.

La pareja debió separarse debido a que él era más grande y se iba a la universidad, pero quedaron en buenos términos e incluso Taylor contó que su ex compró el disco en el que le dedicó varias canciones. La piezas que la cantante le dedicó a Borello y ayudaron a despegar la fama de la cantante fueron “Our Song” y “Tim McGraw”, que se convirtieron en un éxito.

“Our Song” fue el tema con el que Taylor Swift notó su capacidad de llegar al público, cuando la presentó frente a un concurso de talentos escolar y sus compañeros se la destacaron. “Nuestra canción es tu manera de reír / La primera cita, ‘hombre, no la besé, y debí haberlo hecho’ / Y cuando llego a casa, antes de decir ‘Amén’ / Le pregunto a Dios si podría repetirse”, relata.

Sobre los momentos que vivió junto a Brandon, escribió la canción “Tim McGraw”, que decía: “Pero cuando pienses en Tim McGraw / Espero que pienses en mi canción favorita / La que bailamos toda la noche / La luna como un foco en el lago / Cuando pienses en felicidad / Espero que pienses en ese pequeño vestido negro”.

Taylor Swift - Tim McGraw

Joe Jonas, el primer novio famoso

Taylor Swift ya era reconocida después de su primer disco cuando empezó a salir con Joe Jonas, el famoso cantante de la banda Jonas Brothers y, en aquel momento, actor de Disney. El noviazgo no duró más de tres meses durante 2008, pero terminó de mala manera a través de una llamada de 27 segundos.

La artista reveló el hecho tiempo después de la ruptura, en una entrevista para Ellen DeGeneres, y dejó en claro que Jonas le rompió el corazón en una llamada telefónica. Taylor no desaprovechó la oportunidad y le escribió “Forever and Always”, “Better Than Revenge” (para Joe y su novia siguiente, Camila Belle) y tiempo después “Mr. Perfectly Fine”, que fue publicada en su nueva regrabación del disco “Fearless” en 2021.

“Y me quedo mirando el teléfono, él todavía no ha llamado / Y luego te sientes tan desanimada que no sientes nada en absoluto / Y recuerdas cuando él dijo: “Por siempre y para siempre”, relata Taylor Swift en la canción “Forever and Always”, una clara referencia al momento en que Jonas finalizó la relación por teléfono.

Taylor Swift - Forever & Always (Taylor's Version) (Lyric Video)

Taylor Lautner, un amor fugaz y una disculpa

En una particular relación junto al reconocido actor de Crepúsculo que tenía su mismo nombre, Taylor Swift y Taylor Lautner se conocieron durante el rodaje de Valentine's Day, una película en la que participaron en 2009. Duraron apenas unos meses, según se especula, debido a que Lautner estaba muy metido en la relación pero Swift no.

Tras uno de sus primeros corazones rotos, la cantante decidió escribir Back to December, una canción que lejos se trata de desamor, sino que deja entrever un sentimiento de tristeza y arrepentimiento por las formas en que lo dejó.

“Me diste rosas y ahí las dejé morir / Así que esta soy yo tragándome mi orgullo / Parada frente a ti diciendo que lo siento por esa noche / Y vuelvo a diciembre todo el tiempo”, relata la canción en un claro arrepentimiento.

A pesar de la ruptura, ambos comparten una buena amistad e incluso el actor participó del video de “I Can See You”, una de las nuevas canciones de la regrabación del disco “Speak Now”. Además, Lautner presenció un concierto de la última gira junto a su esposa, Taylor Dome.

Taylor Swift - I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault) (Official Video)

John Mayer, una relación dispareja y dolorosa

Con apenas 19 años, Taylor Swift comenzó una relación amorosa con el músico John Mayer, quien en ese momento tenía 32 años. El tiempo que compartieron se mantuvo en completo secreto, pero la canción “Dear John” llegó para confirmar que fue una difícil experiencia para la cantante.

“Querido John, lo veo todo ahora que te has ido / ¿No crees que yo era demasiado joven para meterme contigo? / La chica del vestido, lloró todo el camino a casa / Debería haberlo sabido”, escribió Taylor Swift en “Dear John”, la cual mostró los dolores de la relación explícitamente y desembocó en el odio de sus fans contra Mayer.

Con el paso del tiempo surgieron otras canciones que levantaron sospechas de si estarían vinculadas al músico y el dolor que dejó en Taylor Swift durante mucho tiempo, no obstante, no se pudo confirmar de alguna otra hasta la aparición de su último disco.

En Midnights, Taylor Swift volvió a dedicarle un tema a John Mayer, doce años después de su separación. La canción se llamó “Would’ve, Could’ve, Should’ve” y marca directamente a lo joven que era la cantante cuando comenzó su relación con él: “Si hubiera jugado seguro / Me hubiera mantenido de rodillas / Y juro que nunca hubiera bailado con el diablo / A los diecinueve / Y la verdad de Dios es que el dolor era el cielo / Y ahora que ya crecí / Tengo miedo de los fantasmas”.

Taylor Swift - Would've, Could've, Should've (Official Lyric Video)

Jake Gyllenhaal, otra pareja marcada por la diferencia de edad

Tras pasar esa tormentosa relación, Taylor Swift quedó nuevamente involucrada en una relación con una gran diferencia de edad junto al actor estadounidense Jake Gyllenhaal, que tenía nueve años más que ella. Duraron sólo unos meses, pero la experiencia que atravesó la cantante fue suficiente para que le dedicara gran parte del álbum “Red”.

La historia parecía repetirse, Taylor se mantenía contenta y disfrutando el tiempo de pareja al punto de conocer a su familia, pero Gyllenhaal la lastimó de la misma manera que John Mayer y Joe Jonas: con las diferencias de edad y terminar la relación por teléfono.

El álbum cuenta con muchas referencias al actor, pero las canciones directamente vinculadas a él y que alcanzaron el éxito. “We Are Never Ever Getting Back Together” muestra una faceta mucho más sarcástica y atrevida, mientras que “All Too Well” refleja un lado dramático que atravesó e incluso cuenta con una versión de diez minutos en la que detalla varias situaciones de dolor.

“Y me llamas otra vez solo para romperme como a una promesa / Tan casualmente cruel con la excusa de ser honesto / Soy un pedazo de papel arrugado aquí tirado / Porque lo recuerdo todo”, cuenta la canción durante su estribillo.

En la nueva versión extendida publicada en 2021, se detallan algunas situaciones más del dolor sufrido por Taylor Swift: “Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez habría estado bien / Y eso me hizo querer morir (...) Y nunca fui buena para contar chistes / Pero el remate es: ‘Me haré mayor, pero tus amantes tienen mi edad’”.

Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

Harry Styles, entre los flashes y el dolor

Una relación tan corta como comentada. Taylor Swift conoció en 2012 al entonces cantante y figura de la banda One Direction, Harry Styles. Su amor fue tan breve como redituable, ya que le dedicó varias canciones que al día de hoy son cantadas por sus fans.

Su álbum más exitoso, y que la introdujo de lleno en el pop, fue 1989, que cuenta con varias canciones sobre cómo fue para Taylor Swift vivir un romance con Harry Styles, lo que muchas chicas del mundo soñaban con el músico de la banda del momento.

Taylor Swift le dedicó algunas canciones a Harry Styles, pero la que se convirtió en un éxito absoluto fue “Style”. Taylor narra cómo era salir con el ídolo adolescente: “Tienes ese pelo largo, peinado hacia atrás, camiseta blanca / Y yo tengo esa fe de niña buena y una pequeña falda ajustada / Y cuando vamos a derrumbarnos, volvemos cada vez / Porque nunca pasamos de moda / Nunca pasamos de moda”.

Taylor Swift - Style

Calvin Harris, relación duradera pero sin futuro

Taylor Swift atravesó una de sus relaciones más sólidas junto a Calvin Harris, con quien estuvo en pareja durante más de un año y muchos especularon con una posible boda. La artista nunca confesó haber sido infiel, pero se supone que en esta oportunidad le tocó a ella ser quien lastimó un corazón.

Swift nunca confesó abiertamente que le hubiera sido infiel al DJ, pero él jura que sí y se difundieron imágenes, poco tiempo antes de terminar oficialmente la relación, bailando con Tom Hiddleston, quien después fue su pareja. Taylor no le dedicó canciones de inmediato, sino que llegó más tarde con “High Infidelity”.

“Parecía lo correcto en ese momento / Sabes que hay muchas maneras en las que puedes matar a la persona que amas / La forma más lenta es nunca amarlos lo suficiente / ¿Realmente quieres saber dónde estaba el 29 de abril? / ¿Realmente tengo que decirte cómo él me devolvió a la vida?”, relata la canción publicada en 2022 en el disco “Midnights”.

Taylor Swift - High Infidelity (Official Lyric Video)

Tom Hiddleston, más desilusiones

Taylor Swift y Tom Hiddleston compartieron en pareja apenas tres meses, pero se vieron fotos de ellos juntos y los fans crearon una verdadera expectativa por la relación. El actor británico y la cantante parecían enamorados e incluso viajaron juntos a Inglaterra para que ella conociera a sus padres, pero habría terminado por el sueño de Tom de tener una familia con ella.

Tras la separación, los rumores indicaron que “Getaway Car” del álbum Reputation era una metáfora a la manera en la que Taylor dejó la relación con Calvin Harris e inició una nueva con Tom Hiddleston, en la que cuenta que eran un triángulo amoroso: “Pero con tres de nosotros, cariño, es un espectáculo aparte / Y un circo no es una historia de amor, y ahora los dos lo sentimos”.

Taylor siguió con las referencias al actor en “Midnight Rain”, donde en retrospectiva muestra su postura de la situación, en la que no se vio preparada para avanzar en una vida familiar. Swift no buscaba un compromiso para ese momento de la vida, lo que el actor de Loki supo entender para que tuvieran un cierre armónico.

“Él quería comodidad / Yo quería ese dolor / Él quería una esposa / Yo estaba haciendo mi propio nombre / Persiguiendo esa fama / Él seguía igual / Todo en mí cambió como la medianoche”, describe la canción.

Getaway Car

Joe Alwin, el último y más reciente

Joe Alwin fue la pareja más estable que tuvo Taylor Swift hasta el momento, con aproximadamente seis años de relación. Alwin fue de gran importancia para Taylor durante esos años, ya que la ayudó a escribir una gran cantidad de canciones en los álbumes que publicó mientras estuvieron juntos. Todo finalizó en abril de 2023, cuando miles de fanáticos notaron que ya no había interacciones entre ellos y, a pesar de nunca mostrar sobre la pareja, dejaron de aparecer juntos.

Fue tal la relevancia que tuvo esta relación en la vida Swift que llegó a cambiar la letra de una canción para dar un mensaje más directo. El tema “All The Girls You Loved Before” es un poema dedicado a Alwin, en agradecimiento a todas las mujeres que fueron parte de la vida del músico para convertirlo en un hombre maravilloso. Después de la separación, aparecieron coros nuevos en la canción que decían “ te extraño”.

La romántica canción dice: “Todas las chicas que has amado antes / Te convirtieron en el que me he enamorado / Cada calle sin salida te llevó directamente a mí / Ahora eres todo lo que necesito / Estoy muy agradecida por / Todas las chicas que has amado antes / Pero yo te amo más”.

Asimismo, la canción “Lover”, homónima a su séptimo álbum de estudio, describe la progresión de una relación romántica, desde los momentos más bonitos, hasta las dificultades que una pareja puede enfrentar: “¿Puedo ir a dónde vayas? / ¿Podemos estar así de cerca por siempre y para siempre? / Y ah, salgamos y tráeme a casa / Eres mi, mi, mi, mi / Amado”.