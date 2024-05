"The Idea of You", una comedia romántica sobre la fama y la diferencia de edad

La premier mundial del film fue en marzo pasado en el marco del Festival de Cine de SXSW (South by Southwest), donde otras dos películas de Michael Showalter (guionista de la celebrada sátira “Wet Hot American Summer” del 2001 y director del recomendable drama “Los ojos de Tammy Faye” de 2021) han recibido el Premio del Público: “Hello My Name is Doris” en 2015 y “The Big Sick” en 2017. En la primera, encabezada por la legendaria Sally Field, el cineasta ya había explorado uno de los tópicos centrales de “The Idea of You”: el deseo de una mujer por un hombre más joven que ella.

Si en “Hello My Name is Doris” la protagonista era una excéntrica señora de sesenta y ese deseo quedaba en la fantasía, en esta nueva película la Solène de Hathaway se presenta como una mujer atractiva, profesionalmente exitosa, con un buen vínculo con su hija y que es inmediatamente deseada por el joven Hayes, cuando ella invade sin querer su tráiler pensando que se trata de un baño público. La circunstancia inesperada, un encuentro furtivo que podía no haber pasado, que incluso no debería haber pasado, y sin embargo ocurre: la intervención de los hilos del destino, elemento clave de la comedia romántica.

The Idea of You (2024) - Trailer Subtitulado

La fama y la edad versus el amor

Desde ese momento inicial en adelante, el género hace lo suyo y lleva de la mano al espectador a ser cómplice de esta historia de amor que, por supuesto, nace trunca. Hay dos obstáculos centrales para que Hayes y Solène puedan estar juntos, incluso para que ella se permita concretar el deseo: la diferencia de edad (él tiene 24 y ella acaba de cumplir 40) y la fama. “Podría ser tu madre” y “No pertenezco a ese mundo” son los dos primeros argumentos que Solène exime, los “peros” que se oponen al encuentro.

Hay un dato que también influye sobre la inicial clausura protagonista a un vínculo con la estrella pop: hace tres años, su marido (interpretado por un siempre genial Reid Scott) la engañó y la dejó por una mujer más joven. La posibilidad de estar con el muchacho la pone en contacto con un cierto sentimiento de contradicción, después de haber despotricado tanto contra la chica que ahora es la pareja estable de su ex.



El romance, claro, se terminará concretando y tendrá sus necesarias idas y vueltas. Incluso, dentro del marco de fantasía del género, tiene momentos de verosimilitud interesantes, sobre todo los que se plantean cuando se hace pública la relación entre ambos: la crueldad y el ensañamiento de los fanáticos de la boy band y de los medios de farándula con Solène por ser una mujer mayor que Hayes, tiene resonancia en las reacciones que han tenido vínculos de este tipo en la vida real. “¿No te dije? El mundo odia a las mujeres felices”, le dice a la protagonista su mejor amiga en uno de los momentos de debacle, donde internet está plagado de comentarios y opiniones sobre su persona.

La contracara de este punto es el abordaje de las inseguridades de Solène al verse en un mundo de gente joven. La indiscutible hegemonía de Anne Hathaway hace que sea difícil para el espectador comprender que su personaje, por ejemplo, no se anime a presentarse en bikini en una pileta donde hay otras chicas que acompañan a la banda, todas de veintipocos, más parecidas a su hija que a ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Video LATAM (@primevideolat)

Un punto fuerte de la película es su banda sonora. Al transcurrir en el corazón de la industria musical, “The Idea of You” aprovecha para desplegar un universo sonoro que trasciende las muy correctas canciones originales de August Moon (compuestas por Savan Kotecha, también productor ejecutivo musical del film) que incluye a artistas como Fiona Apple, St. Vincent y hasta Minnie Riperton. “Ahora se trata de mujeres fuertes y cantautoras, mamá”, le dice a Solène su hija Izzy (interpretada por Ella Rubin) al comienzo del film, cuando le explica por qué ya no la entusiasma tanto August Moon, la boy band que adoraba de más chica.

A su vez, la caracterización incluso un poco crítica de una boy band, también está muy bien: el propio Hayes devela el artificio del formato, la elección de cinco muchachos con perfiles diversos y claros, con una fórmula de éxito a replicar. “Todos trabajaron un montón y realmente se notó porque era su performance fue perfecta. Eran claramente una boy band”, afirmó Ella Rubin, en una entrevista a la que La Capital tuvo acceso exclusivo. “Fue muy especial verlos en vivo antes de ver la película, porque fue una versión muy visceral de la experiencia. Además, nunca fui a Coachella así que de cierta forma fue como cumplir un deseo”, agregó la actriz, sobre una de las escenas iniciales del film, en la que madre e hija asisten a un recital de la banda en el festival donde la pareja tiene su primer encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Video LATAM (@primevideolat)

Otra fortaleza son las actuaciones de todo el elenco. Hathaway, que además de tener trayectoria en el género hasta tiene un Oscar en su haber (por su protagónico en la adaptación cinematográfica de “Los Miserables” de 2012), está muy bien acompañada por el joven Nicholas Galitzine, que en los últimos años no sólo mostró su fortaleza como versátil galán en varias comedias románticas del circuito comercial (lideró el musical de “La Cenicienta” que produjo Amazon en 2021 y la celebrada “Rojo, blanco y sangre azul”, donde interpreta a un príncipe inglés que se enamora del hijo de la presidenta de Estados Unidos), sino que también se mostró sólido como actor de comedia en la independiente “Bottoms” (dirigida por Emma Seligman en 2023).

“Eso es lo que el director Michael Showalter logró con esta película: la hizo muy auténtica. Hizo que todos estos personajes fueran muy reales y muy reconocibles. Creo que es por eso que la audiencia está conectando tanto con la película, porque no te impone a los personajes. Son todos seres humanos con los que uno se puede sentir identificado”, aseguró el actor Reid Scott (conocido por sus roles en las series de comedia “Veep” y “La maravillosa Sra. Maisel”).

Efectivamente, Showalter supo entregar otra comedia romántica que se desmarca lo suficiente de la media del género en los últimos tiempos, sobre todo en aquellas producidas por y para el universo del streaming (que en palabras de la experta María Fernanda Mugica, “trajo de vuelta las comedias románticas” tras su boom icónico de los noventa, aunque con otro estándar de calidad). Dos horas de una narración llevadera y entretenida pero no insulsa, con personajes que resuenan de forma apropiada con el presente.