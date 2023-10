Newell's: Heinze 2024, en primera vuelta o al balotaje

En las seis fechas que restan de la Copa de la Liga Profesional se definirá en muchos aspectos el futuro futbolístico de Newell’s, en especial en cuanto a la primera división. Y más allá de la renovación de contratos de jugadores, alguna venta que pueda concretarse y la llegada de refuerzos, lo más saliente y tal vez lo primero a resolver es la continuidad o no de Gabriel Heinze como DT. Sin dudas que allí estará uno de los principales focos de interés desde acá hasta el término de la temporada. Y en esta cuestión crucial intervendrán muchos actores que deberán, como se dice popularmente, cortar el bacalao hasta tomar la decisión definitiva.

Lo que está clarísimo es que los resultados de los partidos que restan tendrán enorme incidencia para lo que viene, tal como lo reconoció el propio Gringo, tras la última victoria ante San Lorenzo que oxigenó su ciclo: “Si hoy no se daba, posiblemente el que no estaba era yo” . Así, los últimos seis escalones de la temporada, para bien o para mal, en el Parque traerán consecuencias.

Habrá que ver si hay unanimidad en las partes para que el DT siga y sea electo en primera vuelta; o bien hay contrapuntos y la elección se definirá en balotaje. Y por sobre todas las cosas pesará muchísimo el deseo y la voluntad de Heinze, el principal protagonista de la historia.

El mayor respaldo al DT para lo que viene lo dio en una nota con Ovación, el mánager leproso Pablo Guiñazú, que expresó: “Hay que seguir creyendo en el trabajo de Gabriel y de su cuerpo técnico, que es un grupo de elite. Yo me hago responsable de la parte que me toca, pero no voy a dramatizar la situación. Este club tiene un cuerpo técnico brillante, de elite, y hay que apoyarlo. El fútbol habla todos los días, esto seguro cambia con un par de resultados buenos”.

Y tras esa declaración Newell’s goleó 3 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. La lepra cerrará la temporada visitando el viernes a Tigre y luego se verá las caras con Godoy Cruz (L), Platense (V), Sarmiento (L), Boca Juniors (V) y Defensa y Justicia (L).

Los actores que participan de la novela de la continuidad del DT son el propio Heinze, que deberá plantear sus deseos y ganas de seguir. Luego será determinante el rol del presidente Ignacio Astore, principal responsable de la llegada del Gringo. También de sus pares de comisión directiva. Además, la idea de mánager Guiñazú. Y por supuesto que tendrá incidencia la voz del hincha en los últimos partidos en el Coloso.

Claro que los resultados no pasarán desapercibidos para ninguna de las partes. Es más, un escenario es si Newell’s clasifica a los playoffs de la Copa de Liga Profesional, o a la próxima Copa Sudamericana, y otro es si queda eliminado de todo cuando termine la temporada.

En síntesis, el futuro de Heinze en Newell’s se cocina en los últimos seis partidos. Su propio pensamiento para el futuro, la opinión de la dirigencia, el concepto del mánager y el humor de los hinchas definirán si hay renovación automática del Gringo o bien pasa todo a un balotaje, con opiniones cruzadas y decisión incierta.

Ya le apunta a la visita a Tigre

Newell’s entrenó ya apuntando los cañones al duelo del viernes ante Tigre, en la recta final de la Copa de la Liga. El foco de atención está puesto de lleno en la recuperación de algunos futbolistas puntuales. Se trata de los que acarrean molestias físicas como son los casos de los extremos Ramiro Sordo e Ignacio Schor, y el marcador central Carlos Ordóñez. Además será una semana clave para ver si Panchito González llega a meterse finalmente entre los concentrados. Y Gabriel Heinze podrá contar nuevamente con el centrodelantero Guillermo May, tras la sanción. Newell’s, que viene de golear 3 a 0 a San Lorenzo, visitará a Tigre, el viernes, a las 16.45.