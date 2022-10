Xia tiene 35 y es soltera, es graduada universitaria y trabaja en una empresa de software. Antes vivió en Guangzhou, una de las grandes ciudades del sur y hace dos años que se trasladó a Shanghai para estar más cerca de su madre. Es hija única. Durante la pandemia la trajo a vivir con ella, y aunque su madre extraña su casa se evitan los tránsitos que el COVID 19 restringe. Xia puede encuadrarse en una de las denominadas "mujeres sobrantes" que son aquellas que en términos de ingresos, educación y edad superan en estatus a los hombres. Son solteras que pueden retrasar el matrimonio para el desarrollo profesional y pasar más tiempo buscando una pareja compatible en comparación con las mujeres con menos educación, debido a su situación financiera relativamente favorable. Sin embargo los estudios revelan que se casan entre los 35 y 39 años aproximadamente.

Liang tiene 41 años, es fotógrafo y trabaja en un medio de comunicación en la capital. Es dueño de su propio departamento, le gusta viajar -de hecho conoce Argentina- y le gustaría casarse y ser padre. Su relación más importante hasta ahora fue durante dos años con una chica de origen ruso que no estaba interesada en el matrimonio. Las aplicaciones para citas le ayudan a buscar alguien en sintonía con sus proyectos tanto chinas como extranjeras.

Por último, Daniela es colombiana, tiene 32 años y hace 2 que vive en una ciudad al interior de la provincia de Shandong, enseña español a estudiantes de esa carrera y vive en una de las casas otorgadas por su empleador. Los fines de semana los pasa con otra amiga latina que vive a una hora en tren, en la capital de la provincia, con quien sale pero donde prácticamente no hay extranjeros y ella no habla chino.

Si Daniela usara aplicaciones de citas en inglés podría conocer a Liang porque a Xia, -que también habla inglés- no le interesaría aunque si le gustaría conocer a alguien de su misma nacionalidad.

Casarse como tener hijos sigue siendo importante en China aún con la reducción del tamaño de la familia y además es necesario estar casados para tener hijos y registrarlos como tales. Desde 2004, en ciudades chinas como Beijing, Shanghai, Shenzhen y Xiamen, existen en las plazas, los denominados "esquinas de citas a ciegas" que tienen la finalidad de conseguir pareja. Experiencia que en los países occidentales se da a través de conocidas aplicaciones específicas como Grindr, Tinder, Happen, Facebook o las generales usadas para el mismo fin: Instagram p Twitter.

Todos los sábados, domingos y feriados en la Plaza del Pueblo ubicada en el centro comercial de la ciudad de Shanghai, se congregan muchos locales para lo que se conoce como el "mercado matrimonial". Las personas colocan carteles hechos a mano o impresos en el piso que detallan las características de hombres y mujeres de entre 25 y 40 años que buscan pareja para casarse. Representan en proporción a más mujeres con un nivel educativo medio y alto que hombres. En general son padres, madres -de entre 60 y 70 años- y amigos de los "candidatos/as" pero también hay intermediarios como agentes matrimoniales.

A partir de las 9 de la mañana ya están las personas en sus puestos con los carteles que forman una gran línea que serpentea los contornos de la plaza. Los carteles los denominan "mensajes" y a veces también pueden contener el signo del horóscopo chino o si son miembros del partido comunista, también si estudian o se graduaron en una universidad de renombre aparece mencionada. La ubicación de cada uno guarda un significado, por ejemplo quienes provienen de una zona en particular de China pero viven en Shanghai están cerca, es decir quienes son "paisanos" y hablan el mismo dialecto. En una esquina de la plaza están quienes son Chinos pero viven en el exterior, así si hay alguien interesado en ese candidato/a cabe la posibilidad de mudarse al exterior. Y también hay otro rincón frecuentado por quienes ya pasaron hace rato la edad de casarse pero se los ve llegar a la tarde, conversan entre ellos, ponen música y bailan; lo que es una costumbre en el uso del espacio público en las ciudades, personas que se juntan a bailar en las plazas pero aquí eclipsado por la magia casamentera.

foto 3.jpg Los mensajes no tienen foto. Sydney, Australia. Mujer de Shanghai, Australia. Soltera, nacida en 1980. Altura: 1,63 cm Máster en la universidad de Sydney. Actualmente trabaja en el departamento de gobierno local como contable. Foto: Agostina Zaros

En el mercado no se ven extranjeros -estamos literalmente fuera de él-, de hecho un hombre de más de 60 años me hace seña con la mano indicando que no saque fotos pero la tensión se disipa cuando la conversación termina en el fútbol, que por la edad del interlocutor mencionó primero a Maradona y después al Messi. En cambio cuando voy con una estudiante, que me ofició de traductora, la recepción es otra, sobre todo porque la interacción no es conmigo, ni en inglés y la estudiante es mujer, universitaria, tiene 23 años, lo que la convierte en una gran candidata. Cuando dice que tiene novio, le responden que es afortunada.

Este mercado comenzó en 2004, el primero surgió en la ciudad de Beijing y hay otros que se consideran más exitosos que cuentan con la ayuda de los gobiernos locales que son en las ciudades de Shenzhen y Xiamen, hacia el sur del país.

foto 4.jpg Tengo dinero que no puedo gastar. Un hombre de 41 años anuncia que quiere casarse. Mide 1,80, pesa 70 kg, agrega el numero de teléfono y wechat. Foto: Agostina Zaros

En la ciudad más moderna de China, a metros de los rascacielos, sucede el mercado menos tecnológico del mundo. Los transeúntes desfilan como si fuese una feria y en el caso de estar interesado hablar con la persona a cargo de los mensajes. Si después de la conversación cree que es un buen candidato para responder al mensaje intercambian los contactos y pueden mostrar una foto de la persona a quien hace referencia el cartel.

A diferencia de una aplicación de citas, que en China existen -en chino y en inglés- aquí no son los interesados quienes seleccionan y deciden a quien conocer sino que pasa por el intermediario la habilidad de juzgar las cualidades del interesado en el mensaje.

Muchos frecuentan el mercado por más de 4 años sin éxito, cuando le pregunto a mi acompañante porque continúan viniendo, me responde que sigue siendo una posibilidad. También destaca el rol que le permite seguir ejerciendo a los padres como intermediarios en la tarea de encontrar pareja a sus hijos.

Los match en la China tradicional tenían como principio que ambas familias tuvieran similar nivel socioeconómico y los casamientos se arreglaban, los novios se conocían el dia de su boda y se pagaba una dote a la familia de la novia. Después de 1949 aumentó la edad mínima para casarse de 18 para las mujeres y 20 para los hombres a 22 años para ambos, las mujeres se incorporaron al trabajo productivo, se promovió retrasar los embarazos y se mantuvo la responsabilidad de las tareas de cuidado de los adultos mayores a sus hijos. Las leyes del matrimonio de 1980 y 2001 mostraron una concepción renovada del vínculo del matrimonio que incluía la intimidad y el amor romántico que inciden en la elección del cónyuge, negociaba las demandas de género, a diferencia del sistema de matrimonio y familia chino que históricamente enfatizó las relaciones familiares extendidas a expensas del vínculo conyugal.

Desde 1979 la política del hijo único tuvo variaciones en su aplicación según la provincia. En las zonas rurales las parejas podían tener un segundo hijo si el primogénito era mujer y quienes pertenecían a grupos étnicos minoritarios. En enero de 2016 se anuncio que todas las parejas podian tener hasta dos hijos y a partir de 2021, hasta tres; lo que se encuadra en las políticas pensadas para enfrentar el envejecimiento de su población. Según el último censo, el año pasado la tasa de natalidad alcanzó el nivel más bajo desde 1949.

Las características del mercado matrimonial en la actualidad cuenta con la presencia de una proporción mayor de hombres en relación a las mujeres en edad de casarse, muchos de los trabajadores migrantes son jóvenes solteros sobre quienes recaen las responsabilidades de cuidado y la economía familiar. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, 7.6 millones de parejas se casaron en 2021 a diferencia de los 8.1 del año anterior. El pico máximo se registró en 2013 con 13,47 millones, ese año una de cada cinco mujeres entre 25 y 29 años permanecía soltera y uno de cada tres hombres en ese rango de edad.

En este contexto, emerge otro fenómeno en las posibilidades de Cupido que es el de los matrimonios mixtos, un fenómeno minoritario que se visibiliza sobretodo en las grandes ciudades o en lugares específicos caracterizados por la actividad comercial que atrae a migrantes internacionales, sobretodo con la apertura económica y las reformas legales de China a fines de la década de 1970. Muchas de estas parejas están formadas por hombres extranjeros y mujeres chinas, que se conocen por aplicaciones, muchos de los cuales advierten que al principio no contaban con la bendición de los padres chinos porque desconfían de los extranjeros y sus novias retrasaban el momento de la presentación oficial. Si bien la mayoría tienen un bajo perfil, se puede seguir a algunas de estas parejas en sus canales de youtube donde describen su vida en China y las particularidades de ser una pareja "mixta" como lo llamativo que son los rasgos de sus hijos para los locales. De hecho, el imaginario sobre las relaciones con extranjeros fue cambiando, desde poner en riesgo el puesto de trabajo por salir con un extranjero antes de los años 80, simbolizar una vía para irse a vivir a otro país y la curiosidad erótica en la variada vida nocturna de la ciudad, como relata Wei Hui Zhou en su novela Shanghai Baby de 1999. En la actualidad, también casarse con un extranjero -de los 845,647 residentes según el último sondeo- significa vivir y criar a los hijos en China debido a las oportunidades económicas que ofrece el país.

Aunque la libre elección de pareja se ha vuelto más común, la importancia de la aprobación de los padres de los cónyuges continúan ejerciendo una fuerte influencia en el patrón de la calidad del matrimonio en las familias chinas. Además, tanto el matrimonio como la maternidad siguen siendo prioritarios a pesar de la gran disminución del tamaño de la familia, en el país que aún es el más poblado del mundo.

