Milei se da un baño de realismo antes de tirarse a la pileta del poder

No sólo debe ordenar la macroeconomía, administrando los costos del ajuste. Tiene que hacerlo en un contexto de crisis de representación, donde se ensancha la distancia entre la sociedad y la dirigencia y en una etapa de alta fragmentación política y en la que se reacomodan todos los espacios. El más amateur de los políticos debe lograr lo que los dirigentes profesionales no supieron, no pudieron o no quisieron hacer.