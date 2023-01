Gabriel Redolfi, el arquitecto que creó un sello propio en la construcción rosarina

En esa línea, Redolfi se recibió de arquitecto, de publicista y también se formó en la Escuela de Negocios y en la Universidad Austral en el área financiera para tener mayor know how para llevar adelante los números de sus empresas. Esa decisión la tomó luego de que en su primera empresa sufriera el cimbronazo del Efecto Tequila, que lo dejó “sin casa, sin auto, sin terreno, sin casi nada. Pero lo único que no me pudo sacar la AFIP ni el Estado, ni nadie, fue mi saber, mi conocimiento”, cuenta en esta entrevista con Negocios. Con decisión volvió a comenzar en el año 95 en el negocio de la construcción, pero desde lo más elemental de una obra: “Volví con pequeñas casas, hacía de albañil, levantaba paredes, hombreaba bolsas de portland, pegaba membranas. Tenía 30 años y ya habían nacido dos de mis seis hijos, tenía que mantener a mi familia y lo hice”.