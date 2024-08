"Esta política económica está llena de tensiones latentes"

“El problema central de la Argentina hoy es la escasez de dólares. Estamos en niveles de reservas netas negativas y el gobierno no logra encontrar solución”, señaló el economista Agustín D’Atellis, ex director del Banco Central de la República Argentina y hoy director de la consultora EcoPol Analytica, al analizar el ritmo de la economía nacional.

- Con mucha preocupación porque no está yendo por el por el camino correcto. Se dio en llamar la fase 2 a un conjunto de medidas de corto plazo que intentan es contener una situación de crisis, sin apuntar a solucionar el problema de fondo. Incluso, en muchos casos, agravando los problemas. La principal medida fue el traspaso de la deuda los pasivos remunerados del Banco Central a deuda del Tesoro, de una manera irresponsable. Primero, porque aumenta muy fuerte el endeudamiento del Tesoro y concentra muchos vencimientos de intereses en el corto plazo, y segundo porque le incorpora un factor de riesgo adicional al sistema financiero. Todos los depósitos que están en los bancos en la Argentina ahora tienen del otro lado títulos emitidos por el Tesoro nacional. En caso de que el Tesoro no pueda atender esos compromisos, al no estar más ya el Banco Central como emisor de última instancia, van a estar en riesgo los depósitos. Se incorporó un factor de riesgo adicional que hasta ahora no existía. Para aventarlo, se necesita superávit fiscal, y cuando uno mira el resultado que vino mostrando el gobierno en estos últimos meses se da cuenta que no es sostenible a lo largo del tiempo. Primero, primero porque todas las políticas que se llevan adelante, están haciendo caer la actividad económica, a la que están atados gran parte de los impuestos que recauda el Estado. Esto empuja a la necesidad de recortar muy fuerte el gasto. Ese ajuste se concentró hasta ahora s en la licuación de los haberes jubilatorios, en el cese de la obra pública y de las transferencias a las provincias. Y no hay más margen para que sigan sufriendo los haberes jubilatorio ni para que se siga congelando la obra pública porque va a empezar con la colapsar el sistema. Lo mismo con las provincias que muchas de ellas, que van a terminar emitiendo cuasimonedas.