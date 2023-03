El juego como "resistencia" en tres escuelas con entornos violentos

" Perdonen la molestia, estamos jugando para ustedes" . La advertencia fue cosa seria y colgó todo el día del busto de Manuel Belgrano en el patio de la Escuela Nº 6.383 , en Provincias Unidas y Montevideo. Allí se realizó este martes una jornada de la que participaron chicos y adultos de ese colegio, de la secundaria Nº 1.254 Tomás Espora de la zona norte y de la Técnica Nº 342 . La directora, Silvana Flores, lo definió como un día "de resistencia" . J unto a los docentes se niega a dejar a los alumnos con la mirada puesta solo en la violencia que los rodea todos los días, las amenazas, la angustia y el miedo.

Flores cuenta que "en la escuela no sobra nada", pero remarca lo que no debe olvidarse: "La amistad, la cooperación, la humanidad, el recordarnos todo el tiempo como personas para no deshumanizarnos, eso nos permite y les permite a los chicos ver el afecto y las posibilidades, eso les permite soñar con algo".