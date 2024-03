Central y la Copa Argentina: del protagonismo a la desazón

La última experiencia de Central en Copa Argentina. El canalla quedó eliminado por Chaco For Ever, en 16avos de final.

Si hay un equipo que siempre le dio importancia a la Copa Argentina y con la que se ilusionó, ese fue Central. De hecho, tuvo su premio en ese 2018 en el que la ganó, pero vaya paradoja: desde aquella consagración en Mendoza frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el canalla no sólo no volvió a tener protagonismo, sino que jamás pudo sortear más de dos fases . Así, las cuatro presentaciones posteriores a esa edición de 2018 en Arroyito generaron más angustias que alegrías. En dos oportunidades quedó afuera en el debut (32avos de final) y en las dos restantes el combustible le dio apenas para llegar a los 16avos de final, siempre ante rivales del ascenso. Ahora, otra vez con Miguel Angel Russo como DT, vuelve a poner en marcha la ilusión (el jueves hará su debut ante Douglas Haig de Pergamino, en cancha de Unión) en una competencia que muchas veces lo tuvo como gran animador.

Lo del protagonismo de Central en Copa Argentina no es un dato al azar. A tal punto que cuando se coronó campeón fue después de haber perdido tres finales: ante Huracán (en San Juan), Boca y River (ambas en Córdoba) . Incluso después de eso llegó a la semifinal, en la que perdió ante Atlético Tucumán .

En 2019 Central fue a cancha de Colón a jugar contra Sol de Mayo (Federal A) en el que fue el primer partido del Loncho Ferrari como entrenador. Fue la única vez en la que un DT puso en cancha un equipo semi alternativo, ya que el objetivo principal era sumar puntos en el torneo local. “Vamos a ir con lo mejor que tenemos para enfrentar a Belgrano porque es un partido fundamental para sumar y no tener problemas en el futuro”, dijo el Loncho en la previa.

Central3MB.jpg A meses de haber sido campeón, el Central del Loncho Ferrari se despidió en primera instancia frente al Humilde Sol de Mayo. Marcelo Bustamante / La Capital

Ferrari venía de suceder justamente al Patón Bauza y en ese inicio de la defensa del título el canalla se quedó con las manos vacías. Lo perdía 2-0 y logró empatarlo en un par de minutos con dos goles de Claudio Riaño, pero esta vez los penales le dieron la espalda al equipo.

Ese día el canalla formó con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Nicolás Giménez, Oscar Cabezas, Jonás Aguirre; Emmanuel Ojeda, Andrés Lioi, Jarlan Barrera, Matías Palavecino; Diego Becker y Claudio Riaño.

Porrazo en San Nicolás

Sin dudas la eliminación más bochornosa fue la de enero de 2021, en la derrota por 3 a 0 frente al humilde Boca Unidos de Corrientes (Federal A). El equipo que por entonces dirigía el Kily González venía de perder algunos días antes, en San Juan, frente a Vélez por la fase Complementación de la Copa Maradona.

Con lo mejor que tenía, el canalla no sólo no estuvo a la altura, sino que jugó un pésimo partido, lo que despertó muchísimas críticas por parte de los hinchas. “El equipo fue un desastre”, declaró el Kily ese día tras un partido en el que ya en la previa el ambiente no era el mejor por la renuncia del preparador físico Ernesto Colman, quien ni siquiera viajó a San Nicolás.

Central4LV.jpg Al mentón. El equipo del Kily González se pegó un golpazo en San Nicolás contra Boca Unidos. Fue debut y despedida. Leonardo Vincenti / La Capital

La turbulencia que generó esa derrota se frenó rápidamente porque al día siguiente se conoció el retorno a la actividad de Marco Ruben, después de un largo período de inactividad por la pandemia.

Los once del canalla: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli, Lautaro Blanco; Fabián Rinaudo, Alan Marinelli, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio; Luciano Ferreyra y Lucas Gamba.

Espuma por la boca

En la edición de 2022 Central logró sortear la primera instancia (ante Sol de Mayo, por penales), con Leandro Somoza como DT, pero ya con Tevez al mando del equipo el vuelo canalla en Copa Argentina fue también corto.

Central fue a cancha de Belgrano para jugar contra Quilmes (Primera Nacional) y jugó un pésimo partido, más allá del empate en el final que encontró por un penal que convirtió Gaspar Servio. Otra vez los penales le jugaron una mala pasada.

Central5MB.jpg Con Tevez al mano del equipo, Central se quedó afuera de la copa por penales contra Quilmes, en Córdoba. Marcelo Bustamante / La Capital

Tevez mandó a la cancha a varios chicos (ese día debutaron Juan Cruz Cerrudo, Fabricio Oviedo y Ramiro Peralta) y la bronca del Apache fue tal que después de descargar su bronca dentro del vestuario (en su momento se dijo que hasta llegó a romper una puerta) se fue de cancha de Belgrano sin hacer declaraciones.

El equipo que puso en cancha: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Rodríguez, Leandro Benítez; Alan Marinelli, Mateo Tanlongo, Francis Mac Allister, Facundo Buonanotte; Gustavo Ramírez y Alejo Veliz.

Otra pronta despedida

El último antecedente de Central en Copa Argentina también hay que ubicarlo en la columna del debe, en lo que fue la temprana eliminación frente a Chaco For Ever (Primera Nacional), por 16avos de final, con Russo como entrenador.

Central2SSM.jpg El futbolista de Chaco For Ever conecta de cabeza y marca el 1-0 sobre Central, que jamás se modificaría. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El equipo venía de golear en el debut a Central Norte de Salta y otra vez le tocó un equipo del ascenso, pero no pudo. Y eso que el conjunto chaqueño venía de quedarse sin técnico (algunos días antes había renunciado Diego Osella). El canalla tenía en sus filas aún a Alejo Veliz (ese día se conoció que su destino sería Tottenham de Inglaterra), pero al equipo le faltó solidez. Es cierto que le anularon un gol válido, pero terminó perdiendo en los 90.

Central formó con: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz, Francesco Lo Celso; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz.