Octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama
Salud

Octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama

La Capital | Salud | octubre

La importancia de la detección precoz y los avances tecnológicos en los estudios mamarios

Dra. María Eugenia Lucena

Por Dra. María Eugenia Lucena

26 de octubre 2025 · 08:11hs

El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres a lo largo de la vida. Si bien es el cáncer más frecuente en la mujer, la detección precoz disminuye considerablemente la mortalidad. Por eso es tan importante realizar los controles a tiempo.

El profesional médico especialista en ginecología/mastología es quien debe indicar los estudios necesarios para cada paciente, teniendo en cuenta los factores de riesgo.

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

La inflamación de los senos que se comunican con las fosas nasales es motivo de malestar general y crónico. Hay soluciones. 

Vivir con la nariz tapada: cómo tratar la sinusitis crónica

Si bien esta enfermedad afecta fundamentalmente a mujeres mayores de 40 años, sin antecedentes de jerarquía, es importante determinar las condiciones que aumentan la posibilidad de desarrollarla (edad, sexo, mutaciones genéticas, haber recibido radioterapia en el tórax a edades tempranas, biopsias mamarias previas con atipias, historia personal/familiar, etc.) para saber qué modalidad de imagen es la más adecuada en cada caso.

En mujeres con riesgo habitual, las distintas sociedades, como el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad Argentina de Radiología y la Sociedad Argentina de Mastología, recomiendan realizar mamografía anual a partir de los 40 años. En los casos en que la densidad mamaria (cantidad de tejido fibroglandular en relación con el adiposo) sea alta, la ecografía ayuda a detectar nódulos que puedan quedar ocultos en la mamografía. En aquellos casos en que exista un riesgo superior al promedio, está indicado realizar estudios complementarios que tienen indicaciones precisas en cada caso.

Los controles deben ser anuales, sin límite de edad, mientras la mujer tenga una expectativa de vida igual o superior a siete años.

elas - grupo oroño

Avances en el diagnóstico

En los últimos años hubo importantes avances en cuanto a técnicas de mamografía, habiéndose desarrollado la tomosíntesis y la mamografía sintetizada, que permiten hacer cortes milimétricos del tejido mamario para evitar la superposición del tejido, aumentando así la exactitud diagnóstica.

Como se mencionó anteriormente, la ecografía permite detectar nódulos y caracterizarlos como sólidos o líquidos, para definir la conducta a seguir en cada caso. La evaluación de los ganglios axilares es otro punto para destacar de esta metodología.

La resonancia magnética mamaria y la mamografía con contraste son métodos que, además de brindar datos anatómicos, brindan información funcional. Esto significa que, de acuerdo con la forma de captación de contraste, podemos diagnosticar y caracterizar lesiones con mayor certeza y precisión.

Una vez detectada una imagen sospechosa debe realizarse una punción biopsia, para tomar muestras del tejido y definir la conducta a seguir. Este procedimiento es sencillo, ambulatorio, se realiza con anestesia local y no suele presentar complicaciones.

En ELAS están a disposición todas las metodologías diagnósticas mencionadas y de personal capacitado para realizar cada una de ellas, y en la Unidad de Mastología de Grupo Oroño cuenta con un equipo interdisciplinario para el tratamiento adecuado y de precisión de cada mujer que tenga que transitar esta enfermedad.

*Dra. María Eugenia Lucena - Médica especialista en Diagnóstico por Imágenes | ELAS - Grupo Oroño

octubre Cáncer de Mama Grupo Oroño Elas.

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Los médicos aseguran que hay que cambiar la mirada que se tiene del sistema de salud para lograr mejoras 

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

trasplante renal: mas bienestar para el paciente y el donante

Trasplante renal: más bienestar para el paciente y el donante

daniela picatto: el exito tiene el rostro de tu madre

Daniela Picatto: "El éxito tiene el rostro de tu madre"

Transpirar mucho manos, pies, cabeza y axilas no es normal y puede generar aislamiento, vergüenza y malestar general 

Hiperhidrosis: cuando el sudor se convierte en un problema físico, emocional y social

Ver comentarios

Las más leídas

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Edición impresa

domingo 26 de octubre de 2025

tapa2610

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

El gobernador Maximiliano Pullaro votó este domingo en la Escuela Nº 504 Domingo F. Sarmiento de Hughes, su localidad natal.

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país
Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave
Política

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Lo más importante
Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país
Política

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Ovación
Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Por Carlos Durhand
Ovacion

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes