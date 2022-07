Rosario celebró la aprobación en el Congreso de la ley de cuidados paliativos 

La iniciativa, que tenía media sanción del Senado nacional desde 2020, fue aprobada por una amplia mayoría: 218 votos afirmativos y uno negativo.

Ahora la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una ley de estas características.

Desde Rosario la ley recibió el aporte y apoyo del Colegio de Escribanos, que trabaja desde hace años en mejorar y hacer más fácil el acceso a los llamados actos de autoprotección (entre los que se incluyen directivas sobre cómo transitar el final de la vida o frente a situaciones en las que no se desea recibir apoyo terapéutico excesivo) y la Red Paliativos Rosario.

“Hoy es un día más justo”, expresaron desde la entidad que nuclea a profesionales de distintas áreas que se ocupan de manera integral de los cuidados paliativos, que ahora se convierten en un derecho para todos los ciudadanos.

El objetivo de esta ley, señalaron los especialistas, es “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que atienda sus necesidades psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que tienen enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida”.

Lamentablemente, señalan los médicos y psicólogos, la mayoría de las personas padece situaciones difíciles, angustiantes y hasta desesperantes, al igual que sus familiares, por no contar con equipos adecuados que manejen el tema de los cuidados paliativos, no sólo en pacientes oncológicos sino en personas con diferentes dolencias.

En toda la Argentina hay muy pocos hospitales o sanatorios que cuenten con equipos multidisciplinarios especializados en cuidados paliativos, que no sólo intervienen en situaciones denominadas “terminales” sino que son una herramienta crucial en el apoyo de personas con patologías severas o situaciones puntuales productos de accidentes, que por un tiempo determinado requieren atención puntual en lo que hace al manejo del dolor físico y psíquico.

Imprescindible

La atención paliativa “debe ser pensada desde la cuestión de los derechos humanos”, porque “morirse con sufrimiento no es un derecho natural”, dijo la psicóloga y especialista en cuidados paliativos, Silvina Dulitzky.

“Los cuidados paliativos surgen como un obstáculo a la medicalización de la muerte y sobre todo como una mirada humanizada de la medicina”, enfatizó la especialista.

El mes pasado se realizó en Rosario un encuentro de psicólogos de distintos países centrado justamente en los cuidados paliativos.

En esa oportunidad, Rosa María Nocera, integrante de la Red Paliativos y de un equipo interdisciplinario que trabaja en esta temática en la ciudad, comentó a este diario: “En mi experiencia con los pacientes he podido observar que ante el sufrimiento que no está siendo correctamente aliviado, la persona quiere poner fin a ese sufrimiento (al que identificamos como ponerle fin a la vida). Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se cumple con el alivio de los síntomas físicos se produce una mejoría emocional y entonces el deseo expreso de poner fin a la vida ya no se manifiesta”.

Expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay hablaron sobre el papel del psicooncólogo en los equipos de salud, los cuidados paliativos ambulatorios en pacientes oncológicos, recursos para afrontar la enfermedad en poblaciones específicas de acuerdo a sus creencias y cultura, asistencia psicológica hospitalaria en pacientes pediátricos con enfermedades severas, entre otros temas. El proyecto, ahora ley, tuvo un espacio central en el debate y se planteó públicamente su necesidad.

Hoy se celebra su aprobación y se espera su pronta reglamentación.