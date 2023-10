Vilma Palma celebra 33 años de trayectoria en el Anfiteatro

“Estamos al palo, gracias a Dios. Aunque a esta altura de mi vida estoy muy sincero y me encantaría poder teletransportarme como en ‘Viaje a las Estrellas’, porque el único tema son los viajes”, aseguró el Pájaro Gómez en diálogo con La Capital. “Después lo que se vive es impresionante, seguir recibiendo el amor y el cariño de la gente después de tantos años de banda, de tocar, de no aflojar y seguir apostando a esto, es muy gratificante y muy lindo”, agregó.

Vilma Palma e Vampiros - Flaca (Video Oficial)

De esa tríada de temas nuevos, planean que “Yo me siento loco” salga antes de fin de año, con video incluido. “Creo que otro lo vamos a hacer en el Anfi, un estreno para nuestra gente. Se llama ‘Lo que pienso de vos’. Es re Vilma”, anticipó Gómez, con la familiaridad que lo caracteriza.



>> Leer mas: Vilma Palma e Vampiros tocará en el Gran Rex por sus 33 años

Vilma Palma construye su vigencia artesanalmente con una presencia constante en el paisaje musical. De esta manera, lograron afianzarse en las listas de reproducción de las nuevas generaciones. “Cuando tocamos en otros lugares de América, como Ecuador, Colombia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Mexico hay mucha gente de 25, 30 que nos escucha muchísimo. Es sorprendente porque la mayoría del público allá son pibes jóvenes. Y eso habla de lo que pasa con Vilma, estos chicos nos escuchan por Spotify, por Vizzer o por cualquier plataforma, pero también lo maman de padres, madres, primos, de generaciones más grandes”, narró el Pájaro.

El músico también valoró la posibilidad (y el mérito) de sostener una visibilidad en un panorama musical globalizado donde la novedad suele arrasar. “Hoy hay mucha información, hay muchos artistas y grupos que están meta sacar cosas, y nosotros estamos en el medio de todo eso. Y son géneros muy fuertes, como el pop urbano, el reguetón, hasta la cumbia”, evaluó el Pájaro, quien en el último tiempo grabó con Uriel Lozano y fue invitado por la estrella colombiana Karol G a cantar “Auto rojo” a dueto en su show en Buenos Aires.

Karol G junto a Vilma Palma en el Movistar Arena Argentina.

“A mí sí me llaman para colaborar, yo estoy. Me gusta. Es un aprendizaje. A los 62, sigo aprendiendo. Hay que seguir alimentandose, tratar de estar, de no quedarse. Para mí la década del ochenta fue hiper dorada y no hay como eso, pero también hay que saber aggionarse y escuchar. No es lo que yo consumo pero está bueno y hay que aprender a adaptarse, a ritmos, a fraseos de cantantes que a mí no me salen ni por coño, pero es interesante para parar la oreja. Hay letras de este chico Wos que son realmente grosas. No es mi palo, pero está bueno estar en medio de todo eso”, afirmó Gómez sobre su presencia y la de Vilma en el amplio espectro de la música bailable contemporánea.

Aunque el vocalista subrayó la “bendición” de haber podido dedicar su vida a la música, también reconoció las dificultades propias del camino. “Vilma Palma fue un proyecto que yo quise hacer para toda la vida y lo estamos logrando. Pasó mucha agua por el río, hubo momentos muy feos, muy de mierda, pero siempre levantamos la cabeza y tiramos para adelante. No estamos los originales, hubo peleas, hubo gente que quedó a un costado. Hay un costo. Pero el cariño de la gente, el amor de la familia, te sostiene”, aseveró.

En este sentido, recordó cómo ser parte de la banda lo contuvo recientemente en una situación compleja a nivel personal. “El día que falleció mi papá, hace más de un año, yo me tuve que ir a México el mismo día a cantar. Mi viejo se fue y mis hermanos me dijeron que yo tenía que ir a hacer lo que tenía que hacer, aunque yo me quería quedar. Esa noche el Metropolitan del DF se llenó y yo lloré muchísimo. Pero canté y fue para él. Son muchas cosas que uno deja para hacer esto”, narró el artista.

Vilma Palma E Vampiros - Un Minuto Con Vos (Video Oficial)

Como contracara, y volviendo siempre a lo positivo del recorrido, el Pájaro también recuperó una escena de hace apenas unas semanas en un recital en Tandil. “La gente estaba prendida fuego, dos horas de show y en un momento veo que se acerca un señor con una nena de seis años, como mi sobrinita, con una carta que decía ‘Vilma Palma son lo más, firmame un autógrafo’. Y estaba tocando y se lo firmé. Son esos momentos que decís “algo de todo esto sirvió, algo bueno hicimos, algo bueno pasó”, contó.

De cara a la presentación en el Anfiteatro, Gómez habló sobre la emoción que siempre implica tocar de local, incluso después de treinta años. “Rosario es mi lugar en el mundo. Yo viví en Hollywood dos años y medio, pero de acá no me voy. Vivo a una cuadra del Monumento. Y quiero a Rosario con todo lo que pasa en Rosario. Ojalá todo mejore y tengamos una ciudad como en otra época”, dijo, contundente.

Finalmente, para ilustrar de forma inconfundible su entusiasmo en torno al show del 10 de noviembre, el Pájaro compartió una anécdota sobre su vínculo con el espacio que será sede del recital: “Cantar acá en cualquier lado es hermoso, pero el Anfiteatro es especial porque ese es mi barrio, esa zona es mi vida. Me acuerdo que cuando yo salía a correr, subía por el Anfi y cantaba solo, con frío. Ya estábamos con Vilma pero todavía no había explotado. Un día me agarra el cuidador y me dice ‘qué hacés, loco’, y yo le dije que me gustaba mucho cantar. En el 96, cuando hicimos el primer Anfiteatro, estaba el mismo cuidador y me reconoció y nos pegamos un abrazo. Es eso. Es casa. Vamos a dar el mejor show porque es nuestra casa”, concluyó Gómez.