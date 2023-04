Ghosting, la sombra del amor

Luego de que se lo haya sugerido un amigo, mi paciente Juanma finalmente decidió bajarse Tinder. Chateó por varias semanas con una chica y de Tinder pasaron a WhatsApp. Luego de un tiempo, la conoció personalmente. Y la chica le gustó mucho. Al otro día, ella no le contesto más los mensajes. Primero, el doble check azul. Sin respuestas. Después, simplemente no le llegaban los mensajes. Lo había ghosteado.

Del otro lado de la aplicación, cuando ocurre el dolor de un rechazo, tu autoestima puede caer, ya que sabemos que el rechazo social activa las mismas vías de dolor en el cerebro que el dolor físico. Uno de los aspectos más insidiosos del ghosteo es que no sólo te hace cuestionar la validez de la relación que tuviste por más breve que haya sido, sino que te hace cuestionarte a vos mismo.

¨Puedo entender que yo no le haya gustado o que la haya pasado mal conmigo esa noche juntos, pero me hubiese gustado que al menos me responde los mensajes o me aclare que pasó, aunque me mienta, mira lo que te digo. Cuando me dejó de contestar, estuve todo el tiempo pendiente del celular, pero nunca respondió. Me siento muy mal, creo que nadie va a querer estar conmigo¨, me dijo Juanma en la consulta.

¿Cómo protegerse para que el ghosteo no duela tanto?

Lo importante que debés recordar es que cuando alguien te ghostea, no dice nada sobre vos, sino que habla sobre la persona que lo hace ya que no tiene la habilidad de lidiar con la incomodidad de sus emociones o las tuyas, y no entiende el impacto de su comportamiento o, peor aún, no le importa. De todos modos, te ha enviado un mensaje bastante fuerte que dice: "No tengo lo que se necesita para tener una relación sana y madura con vos". Sé mejor persona, conserva tu dignidad y dejala ir. Si sos alguien que trata a las personas con respeto e integridad, entonces el ¨fantasma¨ simplemente no estaba radio. Pero sobre todo, mantené tu corazón abierto.

Para cerrar me gustaría aclarar que no siempre quien ghostea es una persona desconsiderada. Puede estar ocurriendo que se esté en una relación abusiva, y el ghosteo puede ser tu única herramienta para salir de ahí, es decidir no tener más contacto con la persona violenta. Bravo por eso. Pero salvo este último caso, hacerse cargo requiere valentía. Sería muy bueno que todas las personas actuemos para no herir a otras. De eso se trata.