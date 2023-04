Angela Prigione

4. Actividad física. Hago todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 6.30. Cuando salgo del gimnasio me siento cargada de energía. Ya cumplí con esa tarea de moverme y me siento súper bien. Es muy agradable.

5. Mi familia. Mi esposo Ricardo España, que es médico oncólogo. ¡Hace más de 25 años que estamos juntos! Es lo más importante en mi vida, un sostén muy importante. Transitamos a la par todo lo que es la actividad médica, las alegrías, los momentos durísimos. Comparto todo con él. También están mis hermanas y mis sobrinos, que ocupan un lugar fundamental. Y el hijo de Ricardo, que ahora vive afuera del país, en Holanda. Ellos son mi apoyo de todos los días.

6. Más allá de la medicina. Me gusta mucho la historia, sobre todo la de Santa Fe, segunda circunscripción. antigua. Me hubiese gustado hacer algún profesorado. Eso me fue inculcado por mi padre. Quizá Relaciones Internacionales (lo dice con énfasis): política, historia, geografía, todo junto. Hermoso. Algo vinculado a eso.

7. Deseo para la ciudad. Para Rosario quiero paz, que vuelva a ser esa ciudad pujante, de la amistad. Poder disfrutar de esa amistad, saliendo, caminar sin temor, poder ir a trabajar o estudiar sin los problemas vinculados a la inseguridad. Transitar Rosario, recorrerla a toda hora del día y vivir sus calles, el río, sin alarmas. Paz y más paz, porque hay tanta buena gente en esta ciudad.

8. ¿Cómo me veo en una década? Dentro de 10 años me imagino trabajando en la profesión, ya sea de manera asistencial o en algún lugar de gestión, porque allí he estado los últimos años. Me veo cada vez más metida en esto, con más actividades en el sentido de empujar para el bienestar de los colegas y la población general.

9. Las lecturas. Habitualmente son novelas porque me distraen, me hacen bien. Antes era muy exigente, sentía que tenía que terminar sí o sí lo que empezaba, pero eso cambió. Me di cuenta de que puedo leer varias cosas a la vez y si me aburre dejo un libro por la mitad ¡pensar que antes eso me parecía terrible! Ahora estoy leyendo, de Viviana Rivero, “Secretos bien guardados”. Y compré hace poco Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, sobre la política económica de los años en los que Alfonsín era presidente. Amo leer, sobre todo en verano. Y si me engancho, leo rápido, lo termino enseguida. También me acompaña siempre la Biblia en la mesita de luz, algo que heredé de mi mamá.

10. El Colegio de Médicos. Somos los que nucleamos a la segunda circunscripción, estamos en todo el sur de Santa Fe. Tenemos más de 13.500 matriculados. El médico o médica que quiere trabajar en el territorio tiene que matricularse para ejercer, sea de la universidad pública o privada. ¡Hacemos muchísimas actividades! Tenemos roles éticos, legales, de formación. Apoyamos a los colegas en todo aspecto, además de supervisar actividades. Es una entidad de 70 años a la que quiero mucho y en la que espero, cuando termine mi mandato, seguir trabajando y sumando.