Qué es la "cara de cortisol" y qué dicen los médicos sobre este tema que se hizo viral

Se viralizó información no científica sobre las causas del rostro redondeado, y las soluciones. Advierten sobre la falta de evidencia en esas aseveraciones

"Les voy a contar algo personal, tuve un episodio que me llevó a estresarme demasiado y me levanté con toda la cara hinchada, algo que los médicos dicen que es cara de luna, ¿pero saben qué pasó? El cortisol, que se me disparó por el estrés, hizo que se me inflame la cara, y puede inflamar el abdomen, los brazos, y favorece el cúmulo de grasa en el rostro ", dice en un video la "consultora psicológica e instructora" Romina Traetta.

La influencer agrega : "Si tenés niveles altos de cortisol vas a tener síntomas: se te va a agrandar la cara, te sale acné, hay cansancio y debilidad. No jodan: hay que regular el cortisol". La mujer, que tiene casi 600 mil seguidores y brinda consejos deportivos, alimentarios y médicos fue una de las tantas que aseveraron que "la cara de cortisol" es un problema "común" que se produce por niveles elevados de cortisol a causa de un pico de estrés o por estrés prolongado. El de Romina Toretto es uno de los ejemplos que se multiplicaron por decenas en los últimos días donde un montón de personajes reconocidos en redes sociales dieron su punto de vista sobre un tema médico delicado.

Algunos profesionales salieron al cruce de estas afirmaciones. Entre ellos, la rosarina Delfina Tietjen, endocrinóloga, quien explicó las verdaderas razones detrás del aumento del cortisol y los efectos que produce, los que justamente, no son una cara de luna llena de la noche a la mañana.

Tietjen, médica endocrinóloga del Grupo Rosarino Interdisciplinario de Menopausia (Grim), dio detalles sobre las funciones del cortisol y sus efectos en el organismo cuando está desregulado y pidió que la gente "se informe a través de profesionales de las ciencias médicas" y no de por cierto todo lo que escucha o lee en redes sociales.

"El cortisol es una hormona fundamental para la vida. Es segregada por dos glándulas pequeñas que están sobre el riñón, las suprarrenales, que a su vez segregan muchas otras hormonas como los glucocorticoides, entre ellos el cortisol. En general está a niveles normales pero hay casos, muy pocos, en los que el aumento del cortisol produce enfermedades severas como el síndrome de Cushing que entre sus síntomas tiene esa cara redondeada, de luna llena o también llamada popularmente cara de cortisol. Pero eso no pasa por una noche de estrés", aclaró la especialista.

"Es cierto que el cortisol está relacionado con el estrés y personas con estrés crónico pueden tener elevada esa hormona, lo que no implica que produzca transformaciones en el cuerpo, y menos de manera inmediata", dijo la profesional.

Incluso expertos de otros países hablaron de la cara de cortisol ante el aluvión de publicaciones al respecto y aseguraron que "no toda hinchazón está provocada por el cortisol". La falta de sueño, la retención de líquidos, el consumo abundante de sal, ciertas alergias, problemas hormonales, el beber alcohol o determinados medicamentos "pueden provocan hinchazón en el rostro". Por eso, "los autodiagnósticos en redes sociales siempre son peligrosos”, dijo Ana Molina, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica y divulgadora científica.

>> Leer Más: Día Mundial de la Menopausia: cómo aliviar sus síntomas y su vinculación con el corazón

Cuidado con los consejos virales

No se sabe de dónde salieron esas aseveraciones que culpan al cortisol y su relación con el estrés a la aparición de signos o estigmas tan marcados como una cara redonda e inflamada excesivamente. "Existe el síndrome de Cushing, que se trata medicamente, y que se produce por un aumento de la secreción de cortisol por parte de las suprarrenales. Es una patología que genera cara redondeada, aumento de grasa entre los homóplatos, estrías rojas en la zona del abdomen. El uso prolongado de corticoides también puede producirla. Muchas personas que usan cremas con corticoides o lo reciben en tratamientos tienen lo que se llama un hipercortisolismo exógeno, (no lo fabrica el propio cuerpo). El hipercortisolismo, en el 98% de los casos, se produce por tratamientos en base a esteroides, no por un pico de estrés", aclaró Tietjen.

"Si me agarré una rabieta y tomé dos vasos de vino y comí papas fritas antes de dormir es probable que me levante con cierto edema facial pero no es por un exceso sostenido de cortisol", dijo la especialista.

Incluso, Tietjen, que evaluó varias publicaciones con consejos no profesionales, señaló: "Una de las que más me indignó es la que dice: no sos fea, tenés cara de cortisol, lo que es sumamente agraviante para quien tiene una enfermedad de verdad".

cortisol-test-1.jpg

Cortisol, de moda

La endocrinóloga admite que el tema del cortisol se puso de moda y hay pacientes que piden al médico que les haga un análisis para ver si "está normal". Al respecto destacó: "No se piden análisis porque sí, no tiene sentido y además es un gasto para el sistema de salud. Hay que ser muy responsables en esto. Si tengo un paciente que clínicamente me hace sospechar de una enfermedad relacionada con el cortisol entonces sí lo solicito, pero en casos puntuales, no a todo el mundo".

La médica mencionó que existen estudios sobre cortisol que se realizaron en estudiantes y que mostraron que los niveles de cortisol en sangre aumentan antes de entrar a rendir un examen. "Hubo un trabajo, que se hizo con estudiantes de primer año de medicina donde se encontró que con un alto nivel de estrés percibido tenían concentraciones de cortisol más elevadas que los estudiantes con nivel medio de estrés, pero no es que iban a rendir con la cara redonda", ejemplificó la médica.

Amy Shumer, la actriz que habló sobre su enfermedad

Amy Schumer, actriz, directora, comediante, guionista y productora estadounidense, quien participó en películas como Trolls, Amigos Imaginarios, sexy por accidente, habló sobre el síndrome de Cushing (exógeno) que le diagnosticaron, ante las críticas que recibió en redes sociales por los cambios en su fisonomía. “Nunca sabemos por lo que pasa alguien”, dijo la artista, para concientizar a la gente sobre lo doloroso que puede ser opinar sin piedad sobre el cuerpo de alguien.

“La vergüenza y las críticas con nuestros cuerpos, siempre cambiantes, es algo con lo que he lidiado durante mucho tiempo”, expresó en una reciente entrevista,