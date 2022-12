Video: Norberto Scoponi cacheteó a un hincha de México al defender al Tata Martino

Un simpatizante azteca cuestionó al DT rosarino por el fracaso en Qatar y por no llevar a Chicharito Hernández. El ex arquero reaccionó y protagonizó un tenso momento

Gerardo Martino no fue bien recibido en México por la eliminación temprana del Mundial Qatar 2022. Una gran cantidad de periodistas lo esperaron en el aeropuerto y algunos hinchas se acercaron para cuestionarlo. En el medio de todo esto Norberto Scoponi, ex jugador de Cruz Azul y quien es parte del cuerpo técnico del Tata, fue señalado por "cachetear" a un simpatizante que cuestionó al DT. El ex arquero de Newell's defendió a Martino y se trenzó en una discusión con el alterado hincha que lanzó insultos y reclamos contra el DT rosarino.