El arquero de Irán sufrió fractura de tabique nasal y fue derivado a un hospital

Mohsen Motademkia, gerente de medios de la selección de Irán, comunicó que Biranvand sufrió una fractura en la nariz y que inmediatamente fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

Sin dudas, y por la magnitud del choque, la lesión pudo ser todavía más grave, aunque por lo que informaron de la propia selección el arquero de 30 años que juega en el Persépolis de la Iran Pro League y que ostenta el récord Guinness del saque más largo con las manos en un partido de fútbol (61,26 metros de distancia, en 2016), sólo se comprometió la nariz.

El técnico del equipo iraní, Carlos Queiroz, difícilmente podrá contar con Alireza Beiranvand el próximo viernes a las 7 contra Gales, y esto representa una sensible baja para el entrenador, quien este lunes evidentes gestos de contrariedad cuando el arquero pidió el cambio ante Inglaterra.

La lesión de Biranvand no fue el único problema para la selección de Irán, sino que además también lo fueron los palos que recibió el cuerpo médico del equipo de parte de la Asociación Benéfica Headway, que se dedica a proteger a los atletas contra lesiones cerebrales y que calificó de "inaceptable y escandaloso" el accionar de los árbitros y de Irán por permitirle seguir jugando al arquero, siendo que podía tener un daño cerebral.

También se quejó la Asociación de Lesiones Cerebrales de Hedavi, que expuso un comunicado a través de su vicepresidente, Luke Griggs: "Es un escándalo que al portero de Irán, Alireza Biranvand, se le permitiera permanecer en el campo. El hecho de que abandonó el campo después de un minuto no hace la diferencia. Biranvand no debería haber jugado un segundo más, y mucho menos un minuto. Estaba claro que estaba fuera de balance y no podía continuar".