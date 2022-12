Ancelotti fue muy crítico del nivel futbolístico con el que se juega el Mundial

Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más destacados del fútbol mundial, fue contundente cuando le solicitaron un análisis de lo que estaba sucediendo en la Copa del Mundo: "No me está pareciendo un gran Mundial. Estoy convencido de que poco o nada quedará de Qatar 2022".

Consultado sobre si ve un cambio generacional en la delantera de las selecciones, afirmó: "Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros. Están terminado Ibra y Ronaldo, Suárez, Cavani, Messi y Benzema, que tienen 35 años, Lewandowski lo hará el año que viene. El nuevo está representado por Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez. A Gonçalo Ramos no lo conocía".

Ancelotti fue desgranando su visión de Qatar 2022 durante una entrevista que publicó este jueves el diario Corriere dello Sport, en la que hizo una puntualización sobre Cristiano Ronaldo. "No sé, probablemente todavía se sienta veinteañero porque está bien, tiene las respuestas que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal alguien como Leao parte desde el banco", dijo.

Ante el supuesto mal gesto de Cristiano Ronaldo mientras Portugal celebraba la victoria ante Suiza, Ancelotti señaló que el delantero no fue conflictivo con él como DT: "Lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional".

Además, habló de otra de las máximas figuras de su equipo, Vinicius Jr., de gran presente en Qatar con Brasil: “Hoy Vini está mucho más seguro, más convencido y el equipo lo siente y lo busca. Él y Mbappé tienen una característica poco común. Quien le ve en directo le cuesta creer que un futbolista pueda tener esa explosividad y esa velocidad de base”.

Por último Ancelotti considera a Brasil es "el equipo más completo, tiene calidad, frescura y experiencia, la cual en situaciones así cuenta y mucho".