La definición de Cristina Kirchner hizo estallar en mil pedazos todas las previsiones y las estrategias para la campaña electoral. Tan audaz como inesperada, tomó por sorpresa a los actores centrales de la política argentina y corrió los ejes de debate. Alberto Fernández será el candidato a presidente y CFK a vice. Lo anunció la propia ex presidenta en un video con su voz en off, en un tono similar al que mostró en la presentación de su libro Sinceramente y muy lejos de los discursos encendidos que solía pronunciar en campaña. Por eso remarcó la necesidad de un contrato social de responsabilidad ciudadana, una instancia de diálogo que busca sumar por fuera de la grieta.

Dejó en claro que ella le pidió a Alberto F. que sea candidato, una forma de pedirles a sus votantes que la acompañen en esta decisión. Cristina busca de esta manera descomprimir el frente judicial, que pierda centralidad en la campaña, y ampliar la base de sustentación electoral, eliminar barreras para que se sume el peronismo más refractario a su candidatura.

La jugada seguramente hará crujir estructuras en Alternativa Federal, el espacio de los gobernadores del PJ que enarboló las banderas antikirchneristas. ¿Estarán dispuestos ahora a ir a las Paso contra Alberto F.? ¿A sumarse en un frente común?, y en todo caso, si se deciden por seguir su propio derrotero, ¿cuál sería el argumento para dividir al partido, si Cristina no irá por la presidencia?

También para Massa marca un quiebre. Si bien el ex intendente de Tigre había dado algunas señales de acercamiento, siempre aseguró que iba a ser candidato. En este nuevo escenario está claro que todas las posibilidades de acuerdo pueden abrirse. Ya lo demostró Cristina en Santa Fe y en Córdoba, cuando bajó los candidatos propios y ordenó a su tropa encolumnarse con Omar Perotti y Juan Schiaretti, dos dirigentes con los cuales tiene claras diferencias políticas. Sumar a Massa al frente que propone sería un paso clave en el camino a la Casa Rosada. Y ayer hubo un primer avance, cuando Massa dijo que “respeta” a Alberto F. y se mostró dispuesto a abrir un canal de diálogo.

El que ya ratificó que irá a las Paso es Daniel Scioli, a quien el anuncio no le cambia nada porque ya había decidido presentarse. Agustín Rossi y Felipe Solá, en cambio, bajaron sus postulaciones y apoyaron la decisión.

Otra lectura que irrumpe con fuerza es que la foto de Cristina sentada el martes en el banquillo de los acusados, escuchando los cargos de la Justicia en su contra, no tendrá la misma potencia destructiva.

No es casual entonces que a 72 horas de ese momento se haya conocido que no será candidata. Le bajó el precio a la foto, por más que a sus adversarios les seguirá resultando placentero y justificado verla en ese lugar. El contrincante ahora, inesperado, quizás cuestionable desde lo político por sus idas y vueltas pero sin amenazas judiciales, es Alberto Fernández. No es lo mismo. Y a las ediciones de los diarios de hoy, pensadas inicialmente para centrarse en Cristina y la Justicia, les cambió el eje informativo. Es Cristina vice, eventualmente titular del Senado, el lugar que en este momento ocupa Gabriela Michetti.

Incluso la designación de Alberto F. como candidato presidencial puede leerse, al menos a priori, como un intento de CFK de mostrarse abierta al diálogo, incluso con quienes han sido muy críticos de su gestión. Eligió como candidato a un hombre que dijo que en su última presidencia no hubo nada positivo para rescatar. “Es muy difícil encontrar algo ponderable”, fue la frase que utilizó al hablar de corrupción, de pobreza y de un mal manejo de la economía entre 2011 y 2015.

Lo que parece estar claro es que esta decisión no significará una pérdida de votos. Quienes tengan decidido apoyar a Cristina encontrarán su nombre en la boleta presidencial, casi del mismo tamaño que el del presidente. Votarán por Cristina, como pensaban hacerlo.