Tras dictamen de comisión, Diputados tratará hoy el desafuero de Julio De Vido

La coalición oficialista Cambiemos, con apoyo de sectores de la oposición, avanzó ayer en la Cámara de Diputados con el desafuero del ex ministro de Planificación Julio De Vido al emitir dictamen de comisión a favor de los pedidos de la Justicia de quitar la inmunidad al legislador por dos causas en las que es investigado por supuesta corrupción.

El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales contó con el aval de 23 de los 25 legisladores presentes, entre representantes del oficialismo, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, Juntos por Argentina, el Frente para la Concordia misionero y el GEN, y en consecuencia quedó habilitado para su tratamiento en una sesión especial convocada para hoy a 11.30.

Los únicos que no firmaron el dictamen fueron Analía Rach Quiroga y Rodolfo Tailhade, ambos del Frente para la Victoria, que asistieron más tarde a la reunión pero no realizaron declaraciones.

De Vido no estuvo presente en la reunión de comisión pero envió una carta en la que solicitaba una postergación de dos semanas del tratamiento del tema para poder brindar precisiones técnicas sobre las causas que se tramitan en los juzgados de Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes solicitaron el desafuero para la detención del ex funcionario kirchnerista.

A todo esto, el bloque del Frente para la Victoria estuvo reunido durante más de dos horas para tratar de definir una posición respecto del pedido de la Justicia sin llegar a un acuerdo, por lo que la discusión pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9.

Causa común

El dictamen a favor del desafuero de De Vido fue firmado por los oficialistas Pablo Tonelli (presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales), Mario Negri, Jorge D'Agostino, Silvia Lospennato, Ricardo Alfonsín, Miguel Nanni, Daniel Lipovetzky, Carla Carrizo, Karina Banfi, Guillermo Durán Cornejo, Lucas Incicco, Pedro Pretto, Fernando Sánchez y Alicia Torada.

También apoyaron la medida la jefa del GEN, Margarita Stolbizer; los massistas Graciela Camaño, Carla Pitiot, Juan Brugge y Horacio Alonso; los peronistas disidentes Néstor David, Pablo Kosiner y Franco Caviglia, y la misionera Silvia Risko.

La reunión arrancó con la ausencia de representantes kirchneristas, pero promediando el encuentro concurrieron Analía Rach Quiroga y Rodolfo Tailhade, quienes no hicieron declaraciones y sólo se limitaron a pedir la lectura de la nota enviada por De Vido.

En el escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro advirtieron que ninguna de las resoluciones judiciales "han adquirido firmeza" y por ello "es absolutamente inviable llevar a cabo un acto de tamaña gravedad institucional como es el desafuero de un diputado nacional".

Según los abogados, "es evidente que con solo esperar quince días aproximadamente para que el propio sistema de Justicia convalide o corrija las decisiones aquí comentadas se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas".

En la reunión de comisión, Silvia Lospennato, una de las principales operadoras políticas del macrismo en la Cámara baja, afirmó que su espacio va brindar a la Justicia "las herramientas" que está "pidiendo" con la quita de los fueros a De Vido.

Camaño, en tanto, explicó que el bloque que representa considera que "corresponde acceder" a los requerimientos de la Justicia para quitarle los fueros a De Vido porque "no podemos ser impedimento" para que "se investigue" si el legislador incurrió en el delito de "corrupción".

En el bloque kirchnerista se manejaban tres opciones: apoyar a De Vido, dejar en libertad de acción a los diputados o pedir al ex ministro que presente la renuncia "para evitar el circo del oficialismo".

En el escrito enviado la semana pasada al titular de la Cámara baja, el juez Rodríguez dejó sentado que ordenó al Ministerio de Seguridad que en caso de aprobarse el desafuero "proceda a la inmediata detención" de De Vido y su traslado a la Alcadía Penal Federal.

Rechazan pedidos para evitar quedar detenido

Dos jueces federales rechazaron ayer planteos del ex ministro de Planificación Julio De Vido para evitar quedar detenido en caso que Diputados le quite sus fueros como diputado nacional. El primero en hacerlo fue el juez Luis Rodríguez, quien rechazó la eximición de prisión presentada por el diputado en la causa en la que se investiga el presunto manejo irregular de fondos destinados a la mina de Río Turbio.En esa causa, y por orden de la Cámara Federal, Rodríguez había solicitado la detención y el desafuero de De Vido, al que luego se le sumó el de su colega Claudio Bonadio, quien también rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el ex ministro en la causa por el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.Tanto Rodríguez como Bonadio habían dictado el procesamiento por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos con prisión preventiva, por lo que de quedarse sin fueros será detenido.Ante los pedidos de eximición de prisión, el fiscal Carlos Stornelli, quien interviene en las dos causas, había pedido que fueran rechazados: recordó el "cúmulo considerable de procesos penales" sobre De Vido, puesto que además de la causa por la presunta malversación de fondos públicos también es enjuiciado por la tragedia ferroviaria de Once y por fraude en la obra pública, entre otros casos.