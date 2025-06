Toniolli: "Muchas plazas del país estuvieron llenas por jubilados y personas con discapacidad"

>> Leer más: Aumento para jubilados: cómo quedarían las jubilaciones si el proyecto se transforma en ley

Respecto a este último punto, Toniolli dijo: "Hasta hace poco, la moratoria le permitía jubilarse a hombres y mujeres que trabajaron toda una vida y que tenían la edad para hacerlo, pero que habían sido víctimas de un mercado de trabajo imperfecto en la Argentina durante décadas. Hoy no pueden hacerlo por decisión del gobierno nacional de no seguir con la moratoria".

Posible vuelta de la moratoria previsional

Respecto a la posibilidad de que se restituyan las moratorias, el diputado santafesino resaltó que "en su momento la mal llamada Ley de Amas de Casa (en referencia a la Ley de Jubilaciones) empezó a reconocer a mujeres que trabajaron toda una vida en sus viviendas particulares para que sus parejas acumulen en la economía formal".

Y agregó: "Hay varias razones por las que hay personas que, durante décadas, no tuvieron aportes. En muchos casos, trabajaron bajo relación de dependencia y sus patrones no hicieron los aportes correspondientes o los tenían en negro. Hay casos también de trabajadores autónomos producto de un mercado laboral que no los integraba y que tenían que inventarse su propio trabajo. Por lo tanto, no pudieron tener aportes".

"Las moratorias no son la solución definitiva a un problema del mercado laboral, pero todas esas personas a las que no les realizaron aportes sí pagaron el IVA cada vez que compraron un sachet de leche, que también conforma lo que va al sistema jubilatorio", afirmó.

Ley de Emergencia en Discapacidad

A su vez, también destacó la media sanción que también obtuvo el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad: "Hay 500 mil argentinos y argentinas que tienen la posibilidad de acceder a pensiones por discapacidad pero este gobierno frenó esas pensiones, y sólo han accedido menos de 600 personas. Es vergonzoso".

"Hay una reacción masiva de los argentinos y una parte de la dirigencia política que, de una vez por todas, decide ponerse los pantalones y ser leaeles a ese reclamo de la población", concluyó.