Tenso cruce entre Michetti y Tenembaum por muerte de Nahuel

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, consideró que "algo extraño hay" detrás de los reclamos de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y sostuvo que "algunos actos que realizan parecen terrorismo". Y mantuvo un tenso cruce con el periodista Ernesto Tenembaum por el accionar de las fuerzas de seguridad en el sur argentino.

La vicepresidenta se refirió a Rafael Nahuel, el joven que murió de un tiro por la espalda en un operativo de la Prefectura en Villa Mascardi, Bariloche, en el desalojo de una protesta que, según afirmó la vicepresidenta, los manifestantes "estaban armados".

"Se sabe que la bala es de 9 mm, se sabe cómo entró. Se está haciendo la investigación que hay que hacer y se verá y se tratará como hemos tratado todos los temas con total transparencia y con toda la verdad sobre la mesa sin ocultar nada y sabiendo que si hay algo que se hizo mal, se va a decir que se hizo mal", aseguró Michetti al participar del programa de Mirtha Legrand.

Michetti vs Tenembaum

Por este tema, la presidenta del Senado se cruzó con el periodista Ernesto Tenembaum, quien señaló que el joven "fue baleado por la espalda" y "no tenía restos de pólvora en la mano". "A mi no me gusta que tomen territorio que según la legislación vigente... en todo caso se negocia, se presiona, pero no se toma. Pero si en un caso muere una persona y esa persona muere por balas de Prefectura nosotros no podemos volver atrás con eso", criticó el periodista. En tanto, Michetti le respondió que si se conocen los datos principales del hecho "es porque la investigación está siguiendo su curso natural".

"Sólo digo que murió una persona y que murió con balas de Prefectura. Y que no se sabe cómo. Pero la vicepresidente sí sabe cómo, antes que la Justicia defina", le contestó, irónico, Tenembaum.