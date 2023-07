Señales de alarma electoral para el oficialismo

El retorno de una alianza de centroderecha a la Gobernación de la provincia de San Juan, luego de 20 años de hegemonía del Partido Justicialista fue una notable sorpresa del domingo pasado. La fuerza política del gobernador Sergio Uñac, que no pudo presentarse a la reelección por una discutida determinación de la Corte Suprema de Justicia nacional, perdió 10 puntos entre la primera elección (legislativa) de mayo, y la definitiva por la Gobernación el último domingo.

Y se despidió de un gobierno provincial muy estratégico para la Argentina: San Juan es la provincia de la minería, además de los viñedos y el turismo. Es verdad que su padrón electoral de unos 600 mil votantes no mueve sustancialmente el amperímetro de una elección nacional donde se espera voten efectivamente unos 27 millones de argentinos. El Partido Justicialista de San Juan se dividió, José Luis Gioja por un lado, y los Uñac por el otro.

La solución creativa de colocar a su hermano en la lista para que lo reemplace (por el impedimento constitucional), Rubén Uñac, no resultó. La captura de votos del hermano sustituto fue flojísima, había declarado antes de las elecciones: “Las circunstancias de la vida me ponen hoy acá”. Pero los votantes lo devolvieron al llano. No ocurrió el milagro de la traslación de votos por carácter “filial”.