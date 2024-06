Qué dejó el paso de Milei por Agroactiva: más poda, insultos y poco diálogo con los gobernadores

Dos horas antes de que el libertario aterrizara en la muestra más importante del campo, los gobernadores habían cerrado filas detrás de dos reclamos puntuales: la baja de retenciones y la concreción de obras de infraestructura que permitan movilizar la producción. Es más, el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, les había asegurado en el escenario que "el presidente bajó la inflación y va a bajar los impuestos". Milei se encargó luego de no inflar expectativas.

En la primera fila estaban los tres gobernadores. Sus reclamos no tardaron en evaporarse. Desde un escenario con una mesa, Milei comenzó a repasar lo que considera los logros de su gobierno, y a la cabeza colocó la baja de la inflación. Dijo que este año llegará al 50% anual. "Me resisto a tener una inflación del 50% anual, pero veníamos del 17 mil % y lo bajamos en cuatro meses. No hay registro histórico de esto", dijo y afuera estalló la hinchada. "¡Peluca, peluca!" vivaron efusivos y, rápido de reflejos, el presidente miró a Espert y le dijo, "evidentemente los gritos son para mi", en elíptica alusión a la calvicie del diputado.

Luego, subrayó que esa baja de inflación se logró "sin estallido social, sin expropiaciones como lo fue un plan Bonex, sin control de precios y sin fijar el tipo de cambio. Este es un logro enorme, la inflación de junio estará por debajo del 5%, pese a que algunos no lo quieran reconocer", remarcó.

El balde de agua fría

Ese fue el prólogo para el balde de agua fría a los tres gobernadores. Allí, tuvieron que escuchar impávidos cómo Milei les bajaba las expectativas con las que habían llegado al gran campo situado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba en el que se montó la feria.

"El 90% del ajuste es motosierra" aseguró y empezó el punteo: "Eliminamos la obra pública, bajamos la transferencia a las provincias y el gasto social". Pullaro, Llaryora y Frigerio no movieron un músculo. Por dentro se desmoronaban las ideas de más obras para el interior productivo y recursos. El presidente subrayaba esa poda como un logro.

En relación al gasto social Milei volvió a cargar contra los que él denomina "gerentes de la pobreza". "Estamos encontrando un montón de corruptos, los estamos llenando de causas", aseguró y lanzó: "Lloran porque se les terminan los curros y tienen abstinencia de caja".

Volvió a asegurar que renunciará a su jubilación de privilegio, dijo que eso no puede ser un seguro para los políticos y fue contundente. "Si hiciste las cosas mal, merecés cagarte de hambre por hijo de puta", lanzó.

La frutilla del postre la dejó para el final. Anunció que cuando la economía crezca va a bajar los impuestos y dijo que tiene tres en la mira: el impuesto País, las retenciones y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Luego saludó y salió por la puerta de la carpa para darse un baño de gritos y abrazos. Se subió a una camioneta que lo trasladó al helicóptero y las 14.30 se había ido. Los tres gobernadores se quedaron en Armstrong con más dudas que certezas.