Pullaro le ganó cómodo la interna a Losada y quedó bien perfilado para la gobernación

El ex ministro de Seguridad afronta el desafío de soldar los pedazos de una interna violenta. El frío contacto con su rival tras vencerla y Bullrich como puente

Maximiliano Pullaro ganó de manera contundente la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe y quedó en una posición ventajosa para ser el próximo gobernador de la provincia. El ex ministro de Seguridad casi dobla en votos a su contrincante Carolina Losada, quien rápidamente salió a reconocer la derrota. En tercer lugar, muy lejos, quedó Mónica Fein, la candidata del socialismo que quedó devorada por la polarización entre los dos representantes del radicalismo. La elección en Santa Fe tuvo otra puja por fuera de sus fronteras: también quedó enmarcada en la dura interna que sostienen Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño se subió al escenario ganador, pero aquí no hay una lectura lineal sobre lo que pueda pasar en la interna presidencial de agosto, donde el alcalde de Caba no tiene garantizado el traslado de los votos que sacó Pullaro.