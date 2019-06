Perotti: "El domingo se empieza a terminar el miedo en Santa Fe"

En el sprint final de la campaña, el candidato a gobernador del frente Juntos-PJ, Omar Perotti, intensificó ayer su recorrida por la provincia junto a María Eugenia Bielsa, a quien derrotó en la interna de abril pasado. "A partir de las elecciones del próximo domingo 16 de junio empiece una nueva etapa en la provincia de Santa Fe", enfatizó a LaCapital el rafaelino.

Perotti y Bielsa visitaron juntos las ciudades de Reconquista, Villa Minetti, Tostado y Santa Fe. "El domingo se empieza a terminar el miedo", señaló el senador nacional.

Por su parte, Bielsa también habló con LaCapital y resaltó que "es muy importante que los santafesinos nos acostumbremos nuevamente a creer en el valor de la palabra. Nosotros lo dijimos; dijimos que íbamos a acompañar, y claro está que acompañamos. No solo la categoría a gobernador, sino en todas las categorías". Y subrayó: "Nos hemos integrado a trabajar en conjunto y a encontrar los grandes puntos de acuerdo que son, en definitiva, la agenda de todos los santafesinos".

En ese sentido, la rosarina destacó la recorrida junto a Perotti, donde enfatizó que "hemos participado de diferentes actividades, desde caminatas con vecinos que nos plantean sus problemáticas, hasta la presentación de proyectos conjuntos". Y puntualizó: "Coincidimos profundamente en la agenda que nos plantean los santafesinos: producción, trabajo y un proyecto de vida. En eso estamos comprometidos para que esto vaya para adelante".

A su turno, Perotti aseguró que los distintos sectores que conforman el frente Juntos transitan los últimos días "con el deseo que los santafesinos nos den la oportunidad de encaminar la provincia en los próximos cuatro años para cuidar mejor a nuestra gente, no solo por el avance del delito y del narcotráfico, sino también a través de la producción y la generación de empleo".

Durante la jornada, Perotti y Bielsa compartieron diferentes reuniones con productores e instituciones de las distintas ciudades. Allí, Bielsa aseguró que "la verdad es que no ha habido políticas proactivas con el tema de la producción, y es la primera vez que escucho un candidato a gobernador que va a trabajar por la generación de empleo. Eso no está en el ADN del socialismo".

Por otro lado Perotti fue consultado por sus reiteradas críticas al gobierno provincial en torno al crecimiento de la inseguridad. En ese marco, señaló: "Cada vez que llego a una ciudad o nos reunimos con vecinos te dicen «en aquel lugar venden» o «en aquel lugar está el que distribuye». ¿Cómo puede ser que la gente sepa todo eso y el gobierno no? Entonces, si me tengo que quedar con algo, entre lo que dice el socialismo sobre la seguridad o lo que dice la gente, me quedo con la gente".

Al respecto, afirmó: "El Estado tiene que volver con todo su poder a los lugares de donde nunca debió haberse ido. Con todo el poder de la inclusión, de la formación en oficios, de la cultura, a los clubes de cada barrio, con fuertes programas de prevención en adicciones. Allí es donde hay que achicarle el avance al narcotráfico, allí es donde hay que recuperar el territorio".

Apoyo de Bordet

Por otro lado, Perotti recibió ayer el apoyo del gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien el domingo pasado resulto reelecto en su provincia.

"Tenemos una visión prácticamente idéntica de la problemática que atraviesa nuestra región y de cuál es la salida que tenemos para proponer un modelo de desarrollo, de crecimiento y de empleo", sostuvo Bordet tras una reunión de los equipos técnicos de ambos dirigentes en la ciudad de Santa Fe.

Junto a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos comparten la denominada Región Centro, que procura articular cuestiones productivas y comerciales conjuntas.

"Tenemos la vocación de considerar a la política como una herramienta de transformación para que nuestra gente pueda mejorar su calidad de vida", sostuvo Bordet durante el encuentro.

A su turno, Perotti resaltó que "hay que equilibrar el poder en la Argentina" y llamó a poner el acento en "el peso natural y propio que tienen nuestras provincias". Planteó que eso debe ser expresado "en conjunto con Entre Ríos y Córdoba, que son de características productivas similares".