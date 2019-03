El precandidato a gobernador del frente Sumar Omar Perotti encabezó, junto al ex ministro de salud de la Nación Ginés González García, una reunión de trabajo con equipos técnicos de salud de toda la provincia de Santa Fe. Allí el senador nacional reafirmó la necesidad de una "asignación correcta de prioridades en salud tanto a nivel provincial, municipal y comunal para que exista la posibilidad real, activa y concreta de que cada santafesino pueda tener el acceso a la salud y a los medicamentos".

Del encuentro, que se realizó en el Salón Suárez de la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) participaron más de 150 profesionales que trabajaron para entregar propuestas sobre la problemática de la salud pública en la provincia. También contó con la presencia de su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas, y los candidatos Roberto Sukerman, Leandro Busatto y Norma López.

"Este no es un momento de contarle a la gente lo mal que está. Lo sabe, lo está viviendo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer, no solamente, la escucha sino devolver propuestas y cada uno de los que aquí están van a ser actores centrales en sus pueblos, ciudades, actores centrales en equipos de salud y esto es lo que necesitamos. Necesitamos que la población sepa que además de escucharlos como hemos hecho en toda la provincia, se están devolviendo respuestas concretas", manifestó Perotti.

En ese sentido, Perotti valoró el compromiso de los participantes de la jornada y la posibilidad de "formar equipos con fuerte presencia territorial" porque "eso significa que hay una valoración en la atención primaria de la salud".

"Toda acción de atención primaria de la salud conlleva a una fuerte participación de la comunidad", explicó el rafaelino.

Por su parte, Ginés González García consideró que "el gobierno (nacional) no se ocupa de la salud, lo demuestra tanto en lo que asignan por presupuesto como por la degradación del Ministerio" y destacó que "la gente está sufriendo mucho. No hay vacunas, no hay medicamentos oncológicos, el precio del medicamento es imposible, la gente no lo puede comprar y se abandonan los programas".

Al respecto, el ex ministro de salud afirmó: "Acá lo que hay que hacer es cambiar la historia, hacer otra historia y eso es en lo que estamos trabajando acá con todos los amigos de Santa Fe".

Durante la mañana, Perotti asistió al acto de presentación de la candidatura a intendente de Rosario de Roberto Sukerman que se realizó en un hotel céntrico de la ciudad.

Allí, e un salón colmado, Sukerman presentó su candidatura a intendente de Rosario 2019. "Rosario es la ciudad que me vio nacer, es la ciudad que elijo para vivir, la que camino y bicicleteo todos los días. Tenemos un sueño colectivo que viene desde hace mucho tiempo y hoy tenemos una oportunidad histórica", expresó el candidato.