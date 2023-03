Maximiliano Pullaro reveló que portará un arma de fuego durante la campaña en Santa Fe

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro aseguró que todavía se está a tiempo de controlar la ola de violencia que padece Rosario.

Maximiliano Pullaro admitió que portará un arma de fuego durante la campaña previa a las elecciones provinciales y sacudió el tablero político santafesino. El diputado provincial, ex ministro de Seguridad y precandidato a gobernador tomó la decisión después de que le dejaran un cartel con una amenaza luego de que balearan la sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria.

Pullaro reveló que el fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery, que le recomendó “por la gravedad de las amenazas” que aceptara tener una custodia policial , pero el legislador se rehusó aceptarla. “Me cuesta mucho tener custodia. Tendría que dejar de ser candidato a gobernador como soy, porque no podría hacer un montón de cosas que estoy haciendo", explicó el legislador santafesino.

"Tal vez ese sea el objetivo (de la amenaza). No voy a tener custodia, pero sí otro tipo de cuidados, como los tuve cuando fui ministro . Para tener custodia tenés que perder todo tipo de libertades”, insistió Pullaro, quien se desempeñó como ministro de Seguridad durante la gobernación del socialista Miguel Lifschitz y que hoy es referente del espacio Evolución UCR que lidera a nivel nacional Martín Lousteau .

“Acepté la custodia de traslados para mi familia. Me resisto a tener custodia porque siento que es una falta de respeto a la policía, porque no puedo tener el régimen que debería tener”, contó el diputado provincial radical, y admitió: “Volví a tramitar la portación de arma de fuego porque el kirchnerismo me lo retiró cuando asumió". Su declaración puso en blanco sobre negro la gravedad de la situación que se vive en la provincia por el avance narco.

“Tuve la credencial de portación, pero el kirchnerismo me lo retiró cuando asumió. Es ilegal eso porque soy funcionario público expuesto. Hablé con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación para que me puedan habilitar el trámite”, recordó en declaraciones en Santa Fe, y añadió: “Esto puede llevar un día o dos. Es una firma y una cuestión política, para mañana la tendrían que tener” .

Embed El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical expresa su más enérgico repudio a la balacera sufrida hoy por el Banco de Santa Fe y las amenazas contra el diputado provincial @maxipullaro. pic.twitter.com/mK9gbRus9i — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) March 22, 2023

“Cuando atentan y te dejan una amenaza tenés que tener mecanismos de resguardo. O le pedís al Estado que te pongan 42 personas para que te cuiden, que son un montón de recursos, o entender que sos un vecino más y tomar tus propios resguardos”, destacó Pullaro, quien se ufana de conocer en profundidad los entresijos de las organizaciones delictivas que provocan la violencia que padecen los rosarinos.

Pullaro fue amenazado en el marco de una serie de ataques a balazos a sucursales bancarias ubicadas en localidades del cordón de la ciudad de Rosario. Antes habían sido blanco de balaceras edificios estatales, canales de televisión y el supermercado de la familia de Atonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, donde dejaron una nota amenazante dirigida al capitán de la selección argentina y al intendente Pablo Javkin.

En ese sentido, el ex ministro santafesino aseguró que la mayoría de estos ataques “se ordenan desde las cárceles”. Y remató: “Tengo un rol institucional como diputado provincial de marcar una agenda política sobre lo que tenemos que hacer. Planteé con mucha fuerza que tenían que volver los pabellones de alto perfil en la provincia, con regímenes de detención diferencial para los presos y jefes que cometen narcos. Indudablemente eso molestó y vino la represalia”.

“La custodia es imposible sostenerla, perdés todo tipo de libertades. Le estás faltando el respeto a la gente y a la policía que te tiene que cuidar. No tienen sentido mostrar un funcionario en un esquema diferente al ciudadano común. En Santa Fe ocurren muchas balaceras, me resisto a tenerla porque soy candidato a gobernador”, insistió Pullaro, y concluyó: "Que una persona que tenga que estar armada es muy fuerte y angustiante. Pero son decisiones que tenés que tomar. Debo ser la persona más amenazada de la provincia de Santa Fe”.