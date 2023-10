"Massa propone cuidar a los argentinos del caos y en clima de unidad"

Julián Domínguez, asesor de máxima cercanía del candidato de UP a la Casa Rosada, Sergio Massa. Cree que ingresará al balotaje el domingo próximo y será electo presidente en noviembre

Con larga trayectoria política en el peronismo, funcionario desde la década del 90 y luego actor clave en Agricultura en distintas etapas de los gobiernos peronistas del siglo XXI, Julián Domínguez , al igual que el ahora candidato de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa , fue presidente de la Cámara de Diputados (2011-2015) y se ha convertido en actor clave en la campaña que encara la recta final.

El candidato presidencial le confió la articulación con el mundo sindical , un rubro siempre sensible a las aspiraciones de cualquier pretendiente de tradición peronista. Sin embargo, Domínguez, como asesor ad honorem de la campaña de Massa, viene con presencia creciente en todas las actividades, como este sábado, cuando lo acompañó en el conurbano norte del Gran Buenos Aires.

Estamos donde queríamos estar. Las Paso fueron un primer tiempo, ahora estamos en la segunda etapa y luego afrontaremos el tercer tiempo.

Se suceden buenas y malas noticias en el plano económico para la mayoría de la población. El gobierno promueve activamente varias medidas de alivio, pero también hay un deterioro muy fuerte en el valor de la moneda. ¿Qué prevalecerá en el ánimo popular, lo primero o lo segundo?

Lo que queda claro es que Sergio será el único de los candidatos decidido a proteger a los argentinos, el candidato que cuida a los ciudadanos, y lo está demostrando con todas las medidas que lanzó. Ganancias, devolución del IVA, primer empleo sin aportes patronales y créditos a jubilados y economía popular, entre otras decisiones. Massa está solucionando la crisis que él no generó, y todos sabemos se produce con la falta de dólares. El único que tiene los atributos para convocar a los argentinos a la unidad nacional es Massa. A pesar de todas las dificultades, la valoración popular pasa por ver cómo Sergio las afronta: con fortaleza intelectual, moral y espiritual.

El ministro candidato impulsó, entre otras, una medida muy abarcativa como la devolución del IVA en las compras, un combate fuerte contra la economía informal. Aunque de manera agónica.

Massa es candidato ahora y antes no decidía ese tipo de medidas. Agarró un endeudamiento que viene de lejos, la consecuencia de la pandemia, la caída del PBI, una guerra y la peor sequía. Frente a todo eso, Massa asumió para evitar consecuencias aún peores. Si no se entiende el contexto, no se entiende.

Entre las novedades con impacto de la semana, empieza revelarse una trama judicial de corrupción y desestabilización política a través de las cuevas de cambio de dólares ilegales y su impacto en toda la economía. ¿Por qué aparece la decisión de ir contra los factores que generan las históricas corridas contra el peso ahora, en el filo de una elección clave?

Primero, porque Sergio tiene el coraje, algo a lo que no estamos acostumbrados en la política. Dijo: “Aunque me cueste una elección, voy a meter presos a aquellos que especulan, dañan y perjudican a la Argentina”. Todos sabemos la sensibilidad que produce la falta de dólares, que causa un daño extraordinario en el valor de referencia y en el ánimo colectivo de la población. Entre las cosas negativas que ocurren, aparece Sergio y se hace responsable con liderazgo, coraje y decisión para hacer otra Argentina. Sergio tiene en claro que la expectativa del pueblo es la previsibilidad y no el caos. Es el trabajo, la producción y la educación.

Para que Massa consiga construir una nueva mayoría (vale también para los otros dos candidatos competitivos), necesita prácticamente duplicar los votos nominales que sacó en las Paso. En la hipótesis de un balotaje ¿de dónde imagina sacarlos, de quienes no fueron a votar, votos en blanco, de otras fuerzas?

Los argentinos que quieren ciencia, educación y salud pública,; un sistema financiero al servicio del trabajo y la producción, que quieren unidad nacional con crecimiento e inclusión, son claramente la mayoría. Un país para todos. En este 40º aniversario de la democracia, un gobierno de unidad nacional para enfrentar a un grupo minoritario de intereses que tanto han lastimado a nuestro país.