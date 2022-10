Manzur desmintió a La Cámpora: dijo que el acuerdo con el FMI no está caído

La respuesta se dio a posterior de la reunión de ministros que estuvo encabezado por el jefe de Estado, y que se extendió durante más de 3 horas. Donde las tres flamantes ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Kelly Olmos (Trabajo) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Género y Diversidad) tuvieron su presentación formal.

El presidente suspendió la agenda para participar del encuentro que fue convocado poco antes de que se conociera que Manzur abandonaría su cargo ministerial en febrero para dedicarse a las elecciones en Tucumán. Consultado sobre el tema, el titular de ministros admitió que se trata de una posibilidad de cara al año entrante, y aseguró que continúa formando parte del equipo que responde a Alberto Fernández.

“Sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete y cualquier decisión será conversado y acordada con el presidente. Las elecciones en Tucumán son el año que viene y eso está fijado en la Constitución de la provincia. Es muy prematuro. El año que viene conversaré y será una conversación”, declaró Manzur.

Durante el encuentro, el mandatario se mostró activo, estuve presente durante la totalidad del intercambio y en su intervención recuperó palabras de su discurso al cierre del Coloquio de Idea, resaltando los números vinculados a la recuperación económica, y con especial énfasis en la unidad ante “el enemigo” de cara a las elecciones de 2023, Mauricio Macri.

El bono a sectores vulnerables y el conflicto con los mapuches en la Patagonia fueron temas centrales del intercambio entre los titulares de las ministerios. Tolosa Paz, Olmos y el ministro de Economía, Sergio Massa, ausente en la reunión, pero a cargo de la tarea, trabajan para terminar de definir la suma, el rango etario y la población que alcanzaría la asistencia social.

La reunión estuvo marcada por grandes ausencias, entre ellas el ministro Eduardo “Wado” de Pedro (Interior),Santiago Cafiero (Cancillería), Carla Vizzotti (Salud), Jorge Ferraresi (Territorial y Hábitat), Jaime Perczyk (Educación), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), y Massa.

A su término, las tres flamantes ministras participaron de la conferencia de prensa junto a Manzur. “Parte de la agenda tuvo que ver con la población más vulnerable, con los niveles de pobreza que tenemos que trabajar para resolverlos”, contó Tolosa Paz.

A su turno, Kelly Olmos evitó precisar la posibilidad de una suma fija para trabajadores formales, y admitió que su cartera tiene varias opciones en evaluación. “Si algo no ha sido este gobierno es dogmático en relación a qué instrumento utilizar para garantizar el ingreso para trabajadores. No No voy a adelantar una decisión no tomada, están abiertas las paritarias”, indicó.

Por último, la ministras más joven del Gabinete reafirmó su defensa de la Interrupción Voluntaria del Embarazado luego de que hayan salido a la luz declaraciones suyas en el año 2018, donde se posicionaba en contra. “Por supuesto que estoy a favor. Fui a una escuela católica, me criaron mis abuelos, estaba en una situación muy difícil. El feminismo cambia vidas. No sólo cambié yo sino que cambié la mentalidad de mis abuelos que acompañan las luchas feministas y distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad”, sostuvo.