El gobernador Miguel Lifschitz insistió hoy con la necesidad de que se apruebe la reforma a la Constitución de Santa Fe que mañana se debatirá en una sesión especial de la Cámara de Diputados de la provincia y luego, si obtiene media sanción, será girada a Senadores.

"Hace por lo menos 20 años que se viene hablando en Santa Fe, porque es la única provincia junto con Mendoza que no ha renovado su Constitución en los últimos 30 años de la democracia, todas se han modernizado, la de Santa Fe ha quedado obsoleta y antigua", destacó Lifschitz.

"El tema de la reelección es una excusa, se puede poner una cláusula para que no alcance al actual gobernador"

Asimismo, el mandatario santafesino afirmó: "Lo que sucede es que no se nota tanto porque de alguna manera por costumbre, por legislaciones nacionales o provinciales, se fueron incorporando los cambios constitucionales de hecho, como por ejemplo el funcionamiento del Consejo de Magistratura que es una decisión política pero que no aparece en la letra de la Constitución".

Lifschitz dijo que la reforma le dará más calidad a la política. "Abriría el debate sobre temas muy importantes como el medioambiente, cómo es la responsabilidad del Estado y de los particulares. Otra cuestión como es el derecho a la igualdad de las mujeres, que no se refleja en absoluto en el texto constitucional", explicó.

También contó que, a través de una encuesta a 15 mil santafesinos, se constató que "hay un 80 por ciento de personas que acuerdan con la necesidad de la reforma, así que más temprano que tarde, vamos a tener reforma, es un tema que no admite más dilaciones", expresó.

En ese sentido, agregó que el proyecto presentado es de reforma parcial, y aclaró: "Hemos preservado una cantidad de artículos sobre los que había consenso en mantener, como por ejemplo que se mantengan las dos cámaras".

"Si no se logra ahora, es difícil que se consigan los consensos cuando se acercan los procesos eleccionarios", evaluó el gobernador para hablar luego sobre la reelección de su propio cargo: "Todo el mundo está de acuerdo en que a futuro todos los gobernadores tengan dos períodos".

Por último, Lifschitz reiteró que el tema de la reelección es "una excusa", sugirió que en el texto podría aclararse que no sea viable para el actual gobernador y destacó: "Es cuestión de poner una cláusula transitoria para decir que no corre para el actual gobernador, no debiera ser eso una excusa para que no avanzara el proceso constitucional".