Ley Bases: tensión en Juntos por el comunicado sin el aval de Pullaro y los otros gobernadores

Desde el entorno del mandatario santafesino se despegan del texto, no por el contenido sino por las formas: “Las cosas no hacen de atropellada”

El comunicado sobre la ley Bases con el membrete de Juntos por el Cambio y la firma de los gobernadores detonó un conflicto en el espacio de los mandatarios provinciales . Cerca de Maximiliano Pullaro señalan que las diferencias pasan “más por las formas que por el fondo” pero advierten: “Las cosas no se hacen de atropellada”.

El documento que empezó a circular en la tarde del lunes era contundente . Planteaba que “los diez gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su apoyo contundente a la ratificación y sanción de la ley Bases y el paquete fiscal” y advertía que “cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales”.

Se trataba de un espaldarazo fuerte de los gobernadores de la UCR y el PRO para ambos proyectos , justo cuando desde el propio gobierno reconocían que no estaban asegurados los votos para aprobarlos.

La proliferación del documento en los medios elevó la temperatura en el grupo de WhatsApp que comparten los nueve gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien reconoció en una entrevista en TN que el comunicado “salió sin que estuviera el OK de todos los integrantes de la mesa y eso está mal”.

“A Maxi no le gustó nada y había varios gobernadores enojados”, dicen desde el entorno del mandatario santafesino, que se enteró de que habían estampado su firma en el comunicado cuando salió de la reunión con el embajador de Arabia Saudita.

En general, los jefes provinciales definen quién escribe el comunicado, sugieren modificaciones, acuerdan la versión final y establecen un horario en que todos suben el texto a sus redes sociales. Esta vez, nada de eso sucedió.

image.png El comunicado que se difundió con la firma de los gobernadores pero sin su aval.

De todos modos, el desacuerdo pasa más por las formas que por el fondo de la cuestión. En general, prima la idea de que hay que darle a Milei las herramientas que demanda.

“Las cosas no se hacen de atropellada. Si el comunicado lo hacían con tiempo Maxi lo firmaba, entiende que es esencial que la ley salga”, dice un integrante de la mesa chica del gobernador.

La ley Bases, en la cornisa

En la Casa Gris indican que ni Pullaro ni los otros mandatarios salieron a despegarse del comunicado porque podía interpretarse como un rechazo a ambas leyes, que penden de un hilo en el Senado.

Más que a una operación de La Libertad Avanza, al interior de Juntos por el Cambio miran hacia Mendoza. El gobernador Alfredo Cornejo integra el ala colaboracionista de la UCR y mantiene una disputa a cielo abierto con Lousteau, que preside el comité nacional del partido.

image.png

A su manera, cada uno trata de congraciarse con su electorado. En el balotaje Javier Milei arrasó en Mendoza con un categórico 71% mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los distritos donde La Libertad Avanza obtuvo su menor cosecha.

Cerca del gobernador aseguran que las posiciones entre Pullaro y Lousteau, que presentó su propio dictamen sobre la ley Bases, están conversadas y expresan los roles diferentes de cada uno. "Maxi opina desde el lugar del gobierno y Martín proyecta desde lo legislativo y lo político”, argumentan.

Intento de descomprimir

Este martes, la mayoría de los gobernadores se reunieron por Zoom para tratar de bajar la tensión.

Pullaro no se conectó. En ese momento estaba en Rosario, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco del Plan Bandera.

En la tarde del martes en la Gobernación no veían necesario que los jefes territoriales salieran con un comunicado sobre la ley.

“Si sucede y el texto es razonable, Maxi se va a sumar. Y sino, no habrá nada”, decían.

Pese a que Juntos por el Cambio se disolvió en el Congreso, los diez mandatarios intentan mantener vivo el sello como un espacio de coordinación ante el gobierno nacional.

Además de Pullaro, Cornejo y Macri, integran el grupo el correntino Gustavo Valdés, el entrerriano Rogelio Frigerio, el chubutense Ignacio Torres, el jujeño Carlos Sadir, el chaqueño Leandro Zdero, el sanjuanino Marcelo Orrego y el puntano Claudio Poggi.

Equilibrio

Desde diciembre Pullaro busca hacer un equilibrio entre acompañar a Milei —ya sea porque coincide en cuestiones como el equilibrio fiscal o porque no quiere enfrentarse con su electorado, que acompaña de manera mayoritaria al libertario— y enfrentarlo por aquellas decisiones que entiende que lesionan los intereses de la provincia, como la suba de retenciones o el recorte de fondos para la educación, la caja de jubilaciones y el transporte.

>> Leer más: Pullaro dijo que a Milei le cuesta la gestión: "No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez"

Pese al buen vínculo con Guillermo Francos, primero como ministro del Interior y ahora como jefe de Gabinete, Pullaro duda que Milei pueda construir una relación de cooperación con los mandatarios. No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez, porque no es su forma de gestionar, no sé si le importa relacionarse con nosotros”, dijo el santafesino en una entrevista con LN+.