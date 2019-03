Con la única excepción de los senadores Carlos Reutemann y María de los Angeles Sacnun, los 19 diputados nacionales por Santa Fe y el restante senador, Omar Perotti, dijeron presente en el clásico 1º de marzo; el día inamovible, que año tras año, el presidente da su discurso de apertura del ciclo legislativo.

Fueron 59 minutos de lectura enfática, por momentos agresiva, y con algunos picos de alta tensión, buscando el efecto "firmeza". Inhabitual para una apertura presidencial de sesiones ordinarias en el Congreso, una sucesión de 50 aplausos interrumpieron al presidente, casi un aplauso por minuto. Sin embargo, la apuesta de Mauricio Macri de impactar, por momentos a puro grito, no pareció espontánea, estuvo pergeñada con anticipación, y en detalles.

Como la frase que repitió en dos oportunidades, "los gritos y los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes", luego de que adherentes de Cambiemos, que ocuparon el balcón del tercer piso del recinto, venían intercambiando hostilidades con el bloque de diputados kirchneristas. A pesar de que los kirchneristas estaban advertidos, previo a la sesión, de "no pisar el palito", la tensión pudo más. "Nos van a provocar, pero no vamos a reaccionar, es lo que ellos quieren", le había anticipado el diputado santafesino Marcos Cleri (FpV) a este cronista justo en el instante que ingresaba al recinto.

Agustín Rossi, jefe de bancada (FpV), por su parte, luego comentó a La Capital. "Macri habló enojado, con un discurso en tono de campaña" y agregó: "Las gradas del tercer piso estuvieron ocupadas por militantes de Cambiemos que no paraban de insultarnos, cuando eso pasó me paré y lo interpelé al presidente, porque además el presidente los arengaba", explicó Rossi, en el Salón de los Pasos Perdidos, luego del discurso.

Y agregó: "No fue un discurso de apertura de sesiones ordinarias, de un jefe de Estado, hace desde 2005 que participo todos los años, y nunca vi algo igual. Fue una arenga para sus partidarios, un presidente irascible".

Alejandro Grandinetti, también diputado santafesino, del Frente Renovador, expresó a este diario luego del discurso: "Esperábamos el discurso de un estadista, y nos encontramos con un candidato".

Al igual que Rossi, Grandinetti fustigó la presencia de las barras de adherentes que arengaron el discurso, así como la frase "los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes", según el diputado rosarino "fue la frase que tuvo que colocar en su discurso, sugerida por Durán Barba", asesor presidencial.

"El problema es que Macri no entiende del sufrimiento y ni del dolor, de los 200 mil argentinos que perdieron el trabajo en el último año, de los 200 mil jóvenes que ingresan por año al mercado laboral y no consiguen trabajo, de las pymes que cierran todos los días. Macri actúa como un gran ilusionista, sus estrategas en comunicación le dijeron que hiciera esa puesta en escena. No nos habló a los legisladores, le habló a su electorado", fustigó Grandinetti.

Del lado del oficialismo, el también rosarino Lucas Incicco, de Cambiemos, escuchó y vio el mismo discurso presidencial que los opositores, pero lo interpretó de manera distinta. "Empezó la campaña (electoral)", reconoció con una sonrisa, aunque luego valoró que el presidente "se hizo cargo de las dificultades que atraviesa la Argentina", y a su vez, "se comprometió a continuar con las reformas estructurales profundas y necesarias que el país está encarando".

Finalmente, la diputada Silvina Frana (FpV) de Santa Fe —ahora, además, precandidata a diputada provincial, junto a la María Eugenia Bielsa—, también conversó con este cronista a minutos de terminado el discurso presidencial: "Siento una profunda decepción, porque en el medio de todo esto están los argentinos. Escuché acá algo que no veo en la realidad, Macri dice que creció la economía y los indicadores dicen lo contrario".

Frana advirtió sobre la falsedad del discurso presidencial, en especial en el tema de lucha contra el narcotráfico. "Yo estoy en la comisión que trata los problemas de adicciones, y no hay ni un peso para más para esa problemática".





Fein: "Macri vive en un país irreal"

La intendenta Mónica Fein se encargó de plantear marcadas diferencias con el discurso que dio ayer el presidente Mauricio Macri. "Tiene que ser humilde y pedir disculpas", manifestó. "Hablar de pobreza cero cuando la gente la está pasando muy mal es como hablar un poco en chiste. Hay que ser serios y entender lo que están pasando muchas personas que han perdido sus trabajos y han cerrado sus negocios. Los empresarios han bajado su actividad económica y los que menos tienen no tienen para comer", enfatizó.

"No lo escuche todo (al discurso). Pero por el pedacito que sí escuché me parece que vive en un país irreal. Como que vive en otro país", dijo la intendenta, en alusión a que Macri dijo que el país estaba mejor parado que en 2015.





Cristina y Máximo

Los ex presidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, y el diputado y jefe de la agrupación La Cámpora Máximo Kirchner fueron los ausentes más notorios de la 137 apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional, en un contexto en el que se registraron una treintena de ausencias entre diputados y senadores. También hubo una importante sangría de gobernadores, muchos de ellos por tener hoy mismo los inicios de las aperturas de sesiones de sus respectivas legislaturas provinciales.