Cuáles fueron las frases de los candidatos con mayor impacto positivo en la gente, según la UBA

El observatorio Pulsar.UBA identificó esta noche cuáles fueron las frases de cada candidato presidencial que tuvieron, en promedio, mayor impacto positivo sobre un grupo de votantes estudiados, durante el debate que se realizó en la Facultad de Derecho.

Mientras se realizaba el debate, el observatorio realizó un estudio en tiempo real que buscó medir el impacto en los votantes, a través de nueve 'focus group'.

Las frases de los candidatos que tuvieron mayor impacto, según la UBA, fueron:

- Juan José Gómez Centurión: "Los funcionarios corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida".

- José Luis Espert: "Ahora grita 'si se puede' pero en cuatro años no pudo, no supo, o no quiso".

- Nicolás del Caño: "Lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo".

- Alberto Fernández: "Los emprendedores son monotributistas que suben a una bicicleta y reparten pizza. El Presidente uberizó la economía".

- Mauricio Macri: "Convirtieron a la justicia en una puerta giratoria".

- Roberto Lavagna: "En el caso de los delitos de género, el que los comete es un delincuente y le tiene que caer todo el peso de la ley".

Según la UBA, se trató de "un estudio exploratorio que permitirá precisar el impacto del debate en los electores y dimensionar el discurso político de los candidatos", y destacaron que "es la primera vez que se desarrolla una investigación de este tipo tanto en Argentina como en Latinoamérica".

Para ello conformaron nueve grupos de electores de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires -segmentados por preferencias políticas y sociodemográficas-, en los que cada participante usó "una aplicación especialmente diseñada para esta investigación que le permitirá evaluar de forma personal y en tiempo real el discurso de los candidatos".