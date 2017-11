Lanata defendió a Leuco por su discurso en los Martín Fierro

Jorge Lanata respaldó a Alfredo Leuco por su discurso en la entrega de los Martín Fierro, donde tildó de "ladrones" a los empresarios afines al kirchnerismo que se fueron de varios medios y sostuvo que los periodistas deberían saber elegir en los medios donde trabajan.

"Lo de Alfredo Leuco yo hubiera dicho lo mismo. Me parece que estuvo bien porque estaban todos hablando de un problema pero nadie identificaba a los responsables", señaló Lanata al salir de la radio. Afirmó que "es muy raro escuchar ahora a un montón de gente que nunca habló del tema hablar como si les preocupara".

Dijo que esa actitud le parece "hipócrita". Y consultado por Reynaldo Sietecase, quien a través de una locutora (él llegó más tarde) en la entrega de los premios manifestó su preocupación por los despidos, apuntó: "Sietecase mas que nada me parece un maleducado, yo no se si es hipócrita".

Leer más: Escándalo tras el discurso de Leuco en los Martín Fierro

Respecto de las responsabilidades de los trabajadores de prensa, afirmó: "Es la misma discusión que teníamos después de la dictadura cuando se hablaba de la complicidad de los medios. Hay que distinguir los niveles de responsabilidad de los medios. Si vos eras un editor o un conductor tenés responsabilidad, pero si sos el operador no".

Lanata también se refirió al cierre de medios: "Lo que creo es que para un mercado como este hay más canales de noticias que en Estados Unidos. Me parece que sobran, que algunos van a sobrevivir y otros no. Pero no me parece que el Estado, con un 30 por ciento de pobres, tenga que poner guita para pagarle el sueldo a Víctor Hugo".