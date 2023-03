La tropa de Carrió en Santa Fe pelea la marca Juntos por el Cambio

La Coalición Cívica de Santa Fe ratificó la decisión de Elisa Carrió de no subirse al frente de frentes y advirtió que peleará en la provincia la marca Juntos por el Cambio .

“Lilita fue muy clara en el video que se hizo público: no vamos a integrar el frente de frentes, nos hubiese gustado ampliar y fortalecer Juntos por el Cambio con todos los que compartimos mirada de provincia y de país”, dijo a La Capital la presidenta de la CC Santa Fe, Lucila Lehmann.

Hace dos semanas, Carrió recibió en su casa de Exaltación de la Cruz a Lehmann y disparó: “Yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar ‘frentes de frentes’ donde sé que hay muchas personas vinculadas al narco, que entran a las cárceles y que han fracasado en esa lucha”.

“Como dice Lilita, no podemos darle soluciones a Santa Fe con quienes tienen grandes responsabilidades en los problemas que atraviesa la provincia”, dijo Lehmann.

Lilita de entrecasa definiendo el problema político de Santa Fe, dialogando con Lucila Lehmann. | By Elisa Lilita Carrió | Facebook

Al igual que la principal líder de su partido, la ex diputada nacional evita dar nombres propios, pero en general los cañones de Carrió apuntan contra el socialismo, en particular contra el ex gobernador Antonio Bonfatti.

Otra de las grandes diferencias con el PS pasa por los alineamientos nacionales. Al menos públicamente, el socialismo no se resigna a formar parte de una tercera vía, como la que intenta el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y se resiste a sumarse a JxC.

“Nosotros somos Juntos por el Cambio y queremos serlo tanto en la provincia como a nivel nacional. Queremos estar alineados en los dos niveles y en el frente de frentes no hay garantías de eso”, señaló Lehmann.

Y añadió, con un pequeño acto fallido: “Hoy lo único que existe es Juntos por el Cambio. Si se llega a plasmar el frente de frentes será no por decisión nuestra sino del PRO y otros partidos, que en lugar de continuar en JxC o se irán al Frente de Todos (sic)”.

Habrá que ver si la Coalición Cívica puede llevar a la Justicia electoral esa pelea por el nombre de la principal alianza opositora o la dará en el plano simbólico.

Por lo pronto, este sábado la CC realizará un encuentro provincial en la ciudad de Santa Fe, de la que participará el titular nacional del partido, el diputado nacional Maximiliano Ferraro. Si bien no quieren adelantar conclusiones, todo indica que los lilitos santafesinos reafirmarán la decisión de no subirse al frente de frentes.

Si bien no se produjo la ruptura formal, en el nuevo espacio opositor ya no cuentan a la CC e incluso empiezan a hablar de los diez partidos de la alianza, en lugar de los once.

Con el nombre de la alianza, la plataforma y el lanzamiento público como temas principales, este viernes se reunirá la mesa del frente de frentes en Rosario, en el local del PDP donde se sacaron la foto fundacional.

>> Leer más: El frente de frentes muestra músculo político con reuniones en Rosario y Vera

Puertas adentro de la alianza deslizan que es llamativo que la Coalición Cívica haya participado de todo el proceso y se baje en el tramo final. “Esto muestra el poco margen de maniobra que tienen los espacios que necesitan el visto bueno de los dirigentes de Buenos Aires, que, encima, tienen un peso relativo”, señaló un dirigente de la coalición.

Además, en el frente de frentes señalan otro factor. Distanciada de la conducción partidaria, la diputada nacional Carolina Castets se acercó a Maximiliano Pullaro. Con base en Reconquista, Castets le suma unas fichas al candidato a gobernador en el norte de la provincia, su punto débil en las elecciones de 2021.

Por lo bajo, algunos dirigentes señalan que la verdadera pulseada es por un lugar en las listas de diputados nacionales. A Castets se le termina el mandato en diciembre y necesita recostarse sobre alguna estructura para tratar de renovar y Lehmann cuenta con la bendición de Carrió.

De hecho, a comienzos de marzo Castets se desafilió de la CC y después renunció a la bancada en Diputados. Lehmann intenta bajarle el tono a la polémica: “La realidad es que hace mucho tiempo que ella tenía serias discrepancias con el partido, y por este motivo se le pidió que renuncie al bloque”.