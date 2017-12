La policía desafectó a un sargento que tiró piedras en el Congreso

La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense decidió desafectar de la fuerza al sargento Damián Ferrero, que fue identificado arrojando piedras contra la policía durante las protestas por la reforma previsional que se desarrollaron el lunes frente al Congreso nacional.

Ferrero trabajaba en el Comando Patrulla Escobar, pero estaba con licencia médica desde el 30 de noviembre del año pasado "por problemas psiquiátricos".

ferrero2.PNG



Al parecer, fue una publicación en Facebook la que destapó la olla y terminó con la salida de Ferrero. Una vez que el auditor general constató la veracidad de las imágenes, ordenó que sea desafectado y comunicado de la decisión.

Es justamente en Facebook donde Ferrero cuestionó en varios posteos la reforma previsional. Además estaba en contra de la corrupción policial y de la represión. Y se mostraba abiertamente kirchnerista. "Te amo así, yegua, puta y montonera", redactó poco después de la entrevista de la expresidenta Cristina Kirchner.

Pero quizás el mensaje más contundente fue hace 10 días. "En un mes me quise cagar a trompadas cuatro veces (con un dedo roto) no sé si estoy menos tolerante o estos dos años de Macri me volvieron más violento", escribió.