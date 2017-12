El diputado socialista Luis Contigiani expresó su preocupación por cómo se aprobó la ley de reforma previsional . "Es una votación que no pacifica, que divide aún más a Argentina, pedimos de todas las formas posibles que se pare la pelota, que se suspenda la sesión, que se rediscuta el proyecto, confiando en el diálogo, pero no lo conseguimos", dijo.





A media hora de culminada la votación, Contigiani analizó lo sucedido en la Cámara de Diputados. "Es una ley que ha conmocionado al país, que la mayoría de los argentinos está rechazando, que ajusta a los jubilados y a los que menos tienen, que la utilizan como variable de ajuste para cerrar el déficit fiscal. Todo esto lo sacaron apenas con 128 diputados, mostrando una debilidad de consenso notable", indicó en diálogo con "Zysman 830" de La Ocho.





"Esto no es bueno para el pueblo, no es bueno para Argentina. Es una victoria parlamentaria escuálida que está muy lejos de ser una victoria democrática y social. Ojalá que esto no traiga más violencia, lo que sucedió no ayuda", agregó.

Contigiani reflexionó además sobre las protestas que se sucedieron durante la jornada de ayer, el legislador dijo que su percepción "es que la gran mayoría de los argentinos está contra esta ley y no contra el gobierno, mucha gente que adhiere y ha votado a este gobierno hace dos meses, le está diciendo no a esta ley".

Por último dedicó una reflexión sobre lo sucedido al final de la votación. "Lo que sucedió con Mario Negri, el presidente del interbloque de Cambiemos, que no pudo cerrar el debate, se quedó en silencio, no pudo defender el proyecto, se borró porque no tienen argumentos, porque hay algo básico y simple: no se puede demostrar que no le van a sacar plata a los jubilados".