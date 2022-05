La embajadora de España afirmó que su país puede colaborar con Santa Fe en seguridad

También destacó que España tiene relaciones en todos los ámbitos con la Argentina. "Tenemos una colectividad enorme y cinco consulados en la Argentina. Ahora quiero visitar las provincias donde tenemos consulados y luego el resto del país. Empecé por la provincia de Santa Fe, entre otras razones, porque es la que está más cerca y porque es una provincia con un potencial productivo enorme", afirmó.

—¿Cuáles fueron los temas que incluyó en su agenda de visita a la provincia de Santa Fe?

—El cónsul (Jaime González Castaño) organizó una agenda magnífica que me llevó a estar este jueves en Rosario, donde me reuní con el intendente, Pablo Javkin, con quien tuvimos una larga charla sobre los temas en los que podemos cooperar, sobre temas culturales. Además, en Rosario está el complejo Parque España donde nosotros tenemos muchos intereses, mucha infraestructura, muchas instituciones. Allí tenemos un centro cultural, un colegio hispano argentino que compartimos, un centro de investigaciones históricas donde se está llevando adelante la digitalización de la prensa. Es un complejo magnífico realizado por un arquitecto famoso, Oriol Bohigas. También me reuní con la colectividad y estuve en la Bolsa de Comercio, que fue muy interesante porque no sabía cómo funciona una bolsa de granos. Allí tuvimos un almuerzo y una explicación muy interesante del referente que puede ser Rosario en el precio de la soja.

https://twitter.com/flormarinaro/status/1522928526231584770 Nuestro ministerio @GeneroSantaFe tuvo el agrado de recibir la visita de la embajadora de España, María Jesús Alonso Jiménez, y a Jaime Gonzalez Castaño, el cónsul general en Rosario. pic.twitter.com/9C9cjn1AH2 — Flor Marinaro (@flormarinaro) May 7, 2022

—¿Y en la ciudad de Santa Fe?

—Hoy la agenda fue más institucional porque estuvimos con el gobernador, Omar Perotti, y antes estuvimos con el ministro de la Producción (Daniel Costamagna) que tiene una competencia muy amplia porque también incluye ciencia, tecnología, desarrollo productivo, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. Hicimos un repaso amplio para ver en qué temas podríamos cooperar y en eso vamos a tener que investigar y voy a hablar con mis consejeros en Buenos Aires. Es verdad que hay sinergias que se pueden aprovechar.

—¿Cuáles fueron los temas que tocó con Perotti y con Javkin?

—Con Javkin tocamos muchos temas de digitalización y nos explicó cómo quería llevar adelante todo lo relativo a conectividad. Después estuvimos hablando del tema seguridad en Rosario y charlamos mucho de cultura, porque es una persona extremadamente culta y tiene grandes aficiones por íconos culturales de nuestro país.

—¿En el tema seguridad hay elementos que España le pueda aportar a la Argentina y en particular a la provincia de Santa Fe?

—Ese es un ámbito que hay que explorar. De eso hablamos con el gobernador donde evaluamos la posibilidad de hacer capacitación para combatir la delincuencia en torno al crimen organizado. A nivel nacional ya hay una buena cooperación en esto con el Ministerio de Seguridad. Por eso nos propusimos explorar este tema porque España coopera, no tanto porque tengamos este problema, sino porque tenemos una buena infraestructura, gente preparada y hay una gran colaboración en esos temas a nivel de Unión Europea. Europa intenta parar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y por eso tenemos cierta experiencia.

—Usted está desde febrero en la Argentina. ¿Le sorprende las tensiones que hay en el Frente de Todos que gobierna en la Argentina?

—Yo no voy a opinar de política interna. Creo que cuando hay un gobierno de coalición, en todos los países lo que hay, más que tensiones son diferencias. No es único el caso de la Argentina. Hablando con algunos argentinos ellos me explicaban que no están tan acostumbrados a gobiernos de coalición, que en el fondo es un poco lo que pasa en España. Pero yo estuve destinada en países donde los gobiernos de coalición están a la orden del día, de hecho son coaliciones de cinco o seis partidos.

—En este caso las tensiones se dan entre el Presidente y la vicepresidenta.

—Yo no puedo hablar de tensión porque no lo he presenciado. Que puede haber diferencias, puede haberlas. En algunos países hubo un presidente de un partido y un primer ministro de otro. Eso genera tensiones. Hay diferencias y puntos de vista divergentes, pero en política eso es normal; después se arreglan. Ahí hay que valorar, de cara a las elecciones de 2023, cómo se resuelven las eventuales tensiones o diferencias.

—¿Esas tensiones y diferencias en el gobierno argentino interfieren en la relación bilateral con España?

—Para nada. Nosotros tenemos una muy buena relación bilateral con Argentina y lo que usted menciona como diferencias en el gobierno no nos afecta en la relación bilateral. Tenemos una muy buena relación, he visto a numerosos ministros y no he notado ningún problema. Nosotros no intervenimos en la política interna, ni es algo que nos tenga que afectar; igual que la política interna de España tampoco tiene por qué afectar las relaciones que tenemos con la Argentina.