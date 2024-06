La Casa Real de España rechazó que el rey sea quien reciba Milei en su nueva visita a Madrid

La jefatura del Palacio de la Zarzuela, donde reside el Rey Felipe VI, no aceptó la solicitud del presidente argentino porque todos los asuntos de política exterior “los decide el gobierno" de Pedro Sánchez.

Según fuentes del Ejecutivo español, Zarzuela aún no se comunicó formalmente con Moncloa y dijeron que "no ha hecho falta", debido a que todo lo referido a la Casa Real no tiene vínculo con las relaciones internacionales.