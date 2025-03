Jubilados y sectores opositores vuelven a marchar al Congreso a una semana de los graves incidentes

En la previa no quedó del todo claro si esta vez habrá tanta presencia de hinchas de fútbol ( “barrabravas” , según la Casa Rosada, que este martes denunció a 29 de ellos ), pero sí concurrirán sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas ligadas al kirchnerismo y la izquierda .

En paralelo a la nueva manifestación, dentro del Congreso se realizará una sesión en Diputados en la que el oficialismo buscará aprobar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) correspondiente al acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

image.png Foto: AP.

“Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y, principalmente, en defensa de la democracia”, señaló Rodolfo Aguiar, titular del sindicato de estatales ATE, uno de los convocantes a la marcha.

De hecho, los trabajadores de ATE abandonarán sus puestos de trabajo, desde las 12, para concurrir a la movilización frente a la sede parlamentaria.

“Tenemos un gobierno que está actuando al margen de la Constitución. Somos nosotros los que debemos salir a la calle para que en la Argentina se recupere la institucionalidad. No podemos esperar nada de los poderes del Estado. En el Congreso se matan a trompadas, en la Casa Rosada se tuitean estafas y en la Corte Suprema los jueces están designados a dedo. En este momento, los tres Poderes del Estado están hackeados”, agregó el sindicalista.

Por su parte, principales actores a cargo de la seguridad protagonizaron este martes una cumbre para coordinar el nuevo operativo que desplegarán en las inmediaciones del Congreso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1902111844975661358&partner=&hide_thread=false Tenemos pruebas y las presentamos.



Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas. pic.twitter.com/6HbYZEdfwL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2025

Para eso, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se reunió con el titular de la Side, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, en el despacho que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en el primer piso de Balcarce 50.

El operativo de seguridad que se desplegará en las inmediaciones del Congreso será similar al de una semana atrás y contará con la participación de mil efectivos de la Policía Federal (PFA), Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Bullrich había adelantado que no iba a revelará cómo será el operativo de seguridad para la movilización para que “los violentos” no conozcan las estrategias del Estado. “Lo que sí haremos es defender a la sociedad, para que la Argentina no vuelva a estas marchas violentas”, alertó.

Tras la marcha de la semana pasada, el gobierno denunció penalmente por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada a los organizadores, mientras que recusó a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos pocas horas después de los incidentes.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó de “golpe de Estado” a la última movilización de los jubilados y aseguró que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, que le provocó graves heridas, por parte de las fuerzas de seguridad durante la marcha fue “un accidente no previsto”.

Presencia rosarina en el Congreso

Representantes de gremios agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), junto a los portuarios de Dragado y Balizamiento y los recolectores de Rosario, liderados por Marcelo Andrada, viajarán este miércoles a la ciudad de Buenos Aires para ser parte de la marcha al Congreso.

Si bien esos gremios no participaron de la protesta anterior, confirmaron su presencia en la Capital Federal a raíz de “la salvaje represión” registrada siete días atrás.