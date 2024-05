Javier Milei se autocelebró en busca de una señal de fortaleza política

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1793437585768931560&partner=&hide_thread=false En vivo: El Presidente Javier Milei presenta su nuevo libro en el Luna Park.https://t.co/XccBA51gS0 pic.twitter.com/x2MRpqFDDz — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 23, 2024

La batería que tocó Bertie Benegas Lynch lució la imagen de Ludwig von Mises, un economista austríaco de origen judío, historiador, filósofo y escritor liberal clásico. Dicen que los integrantes de la banda tuvieron un solo ensayo a cuestas.

Tras quitarse el sacón de cuero que cubría su traje, Milei inició su discurso con agradecimiento a sus ministros y a los presentes en el Luna Park y repasó cómo estructuró su publicación. “Hay que darle las gracias al (director) de la Feria del Libro, que con el boicot nos regaló está fiesta. Gracias, kirchneristas”, desafió. Sus padres, en tanto, saludaron sentados en el palco.

“Cristina (Kirchner) ya va presa”, cantó la militancia sobre la exmandataria y se ganó el comentario cómplice de Milei: “Los acompañaría, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombo?”. También adelantó que su próximo libro lo escribirá con el economista Demian Reidel. Luego, los libertarios la emprendieron con insultos contra el presidente español, Pedro Sánchez.

El mandatario apuntó, asimismo, contra “los enemigos que quieren voltear al gobierno” y, al respecto, habló de una “pelea de frente contra el socialismo del siglo XXI”. Criticó así al Grupo de Puebla, que integran expresidentes progresistas y referentes latinoamericanos.

“El monopolio es malo cuando el Estado está en el medio, porque si no se cumplía eso, le caía con todo el peso del Estado”, continuó el presidente, que —en esa línea— enfatizó que “el problema no es la gente sino los políticos”, a los que culpó por las fallas del mercado.

Después cuestionó a John Maynard Keynes (“sos ladrón”, cantó un sector del público) y, en una metáfora curiosa, dijo que disfrutó un libro de teoría económica más que su “primera” revista Playboy.

En otro tramo del discurso emprendió contra el aborto: dijo que fue algo utilizado por la humanidad para controlar la natalidad y la población desde el imperio egipcio hasta la actualidad. “Es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”, explicó.

Modo panel

Milei concluyó su discurso con un llamado a pelear contra el “maldito socialismo”. Luego fue el turno de la presentación de su libro junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y el diputado nacional José Luis Espert (LLA), en modo conferencia.

Adorni agradeció los elogios que le llegaron del público. “Nos candidatearon a todos. Están fantasiosos hoy”, dijo. El legislador, en tanto, afirmó: “Para los amantes de la libertad hoy es una noche inolvidable”.

“El máximo exponente de la libertad en el mundo. El presidente con mejor imagen del continente. El aniquilador de déficit fiscal, el exterminador de curros y oprobios, el mandatario más votado de la historia argentina”, lo presentó nuevamente Adorni a Milei, antes de la charla con Espert. También hubo problemas técnicos con el audio. Sin embargo, dio inicio la charla entre economistas liberales. “Gracias por permitirme estar acá y darme un lugar en el gobierno”, agradeció el diputado.

image.png Foto: AP.

“Detrás del socialismo se esconde la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, la violencia y el asesinato. Es la economía de los fracasados. No sólo es batalla cultural, porque si nos quedamos ahí y no nos metemos en el barro de la política, esto no funciona…. Si no nos metemos en el barro los zurdos nos llevan puestos porque lo importa es tener el poder”, cerró Milei.

Durante la previa en torno al Luna Park, conocido como El Templo del Box y con un vasto historial de presencias de famosos y políticos, proliferaron bombos y cotillón libertario, incluidas máscaras del ex mandatario estadounidense Donald Trump. Y hasta pasacalles que aludieron a Karina Milei, que la propia secretaria general de la Presidencia ordenó retirar. También hubo stands para los interesados en afiliarse a LLA. Tras agotarse las entradas agregaron un remanente, según anunciaron en la Casa Rosada.

Milei reveló que pagaría 8 mil dólares para usar el Luna Park, propiedad del Arzobispado de Buenos Aires a través de Cáritas y la Obra Salesiana de Don Bosco. El alquiler del mítico estadio lo abonará, según la versión presidencial, con las regalías del nuevo libro. Pero también trascendió que la empresa Distribuidora Belgrano Norte SRL fue la que hizo el reembolso.