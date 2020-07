Intervienen el Puerto de Reconquista, otro frente de tormenta para Vicentin

Se abrió un nuevo frente de tormenta para Vicentin: el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista tras recibir un informe del representante de la provincia en el ente administrador de esa terminal fluvial acerca de irregularidades cometidas por la actual concesionaria, que cuenta con una mayoritaria participación del grupo agroexportador en concurso de acreedores.

El decreto de Perotti que interviene el puerto de Reconquista, firmado el lunes pasado, salió a la luz en medio de las negociaciones que encara la Casa Gris para sumar adhesiones a su plan de salvataje de Vicentin, que de la mano de una injerencia tripartita elude la instancia de la expropiación impulsada días atrás por el presidente Alberto Fernández.

El jefe de la Casa Gris dispuso la intervención del Ente Administrador Puerto de Reconquista (Eapre) por 180 días y designó al frente del proceso a Martín Deltín, actual representante del Ejecutivo santafesino en la terminal fluvial

En 1999, una parte del puerto de la ciudad ubicada en el departamento General Obligado fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada mayoritariamente por Vicentin Saic y Buyatti Saica.

Según consta en el decreto, al que tuvo acceso La Capital, el 14 de febrero se elevó un "informe-denuncia" del actual representante de la provincia en el puerto de Reconquista que, por su gravedad, detonó su intervención.

Por un lado, el paper reflejó que "la terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde 2004".

"La terminal A no realiza un embarque desde 2004, no registra movimiento portuario alguno", destacó el texto, razón por la cual el Ejecutivo santafesino advirtió acerca de "un claro incumplimiento de la concesionaria de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".

Para la Casa Gris, la situación en estudio implica "responsabilidades de las autoridades del ente administrador en la explotación del puerto comercial como tal y concurre, cuanto menos, en negligencia o abandono de sus funciones de contralor".

Incluso, el informe da cuenta del "acopio y embarque no registrado ni autorizado del buque trasbordador «Cynthia», matrícula 01478, el 26 de mayo pasado, lo que indica que sí hubo actividad en el puerto".

Asimismo, la denuncia señaló que "la terminal B (concesionada por Ríos del Norte) utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya (Corrientes)". Y advirtió que las restantes instalaciones tienen un "uso privado de guarderías (de lanchas)", como también para el estacionamiento de rodados.

"Es necesario establecer un correcto y profundo diagnóstico de la situación jurídica, administrativa y de real funcionamiento del puerto de Reconquista, que implica una infraestructura de base necesaria para otorgar ventajas comparativas a la región y aportar al desarrollo de la provincia", enfatizó el decreto de Perotti.

En esa línea, y posando la lupa sobre anteriores gestiones santafesinas, el gobernador le encomendó a la Sindicatura General de la Provincia una auditoría integral del ente portuario, en el marco de la flamante intervención, "con facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique".

La Casa Gris, en tanto, procuró despegar la intervención del puerto del concurso de acreedores de Vicentin: argumentó que la medida está ligada "exclusivamente" a la normalización del ente administrador.

Sigue la puja

Paralelamente, la Casa Rosada salió al cruce de versiones sobre el rechazo de Vicentin al plan de salvataje de Perotti. Y lo hizo ampliando detalles de las pruebas aportadas recientemente por la provincia para sustentar el escrito a través del cual había pedido —el 19 de junio— la intervención de la cerealera (ver aparte).

A su vez, la sindicatura del concurso de acreedores de Vicentin confirmó que elevará en breve al juez Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, el informe mensual de la administración del grupo. Aunque reconoció que el balance 2019, requerido por el magistrado que entiende en el proceso, todavía no fue aportado por la empresa.