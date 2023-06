Giuliano tras el congreso del Frente Renovador: "La estrategia que planteamos es la unidad"

A su vez, el funcionario nacional agregó: “Nosotros ayer durante el Congreso no dimos ningún nombre propio, porque no es el problema si Massa sí, si Massa no. El tema es. ¿Cómo hacemos para resolver los problemas que tenemos cotidianamente? En Argentina se está debatiendo ante proyectos que son muy distintos. Por un lado, un grupo que dice que va a hacer más rápido lo que para nosotros hizo mal durante el 2015/19, que es el gobierno de Cambiemos. Y otro sector que está anclado en el siglo diecinueve. O sea, un concepto de libertad o de liberalismo ortodoxo que hoy está en los museos. Entonces, frente a esta coyuntura, es importante que nosotros demos certidumbre y fijemos un rumbo, que es el rumbo que fijó el gobierno, pero que fija también el futuro del gobierno y Sergio Massa es parte de eso”.